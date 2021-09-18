لمن تخلف.. «التأمينات» تستأنف صرف معاشات سبتمبر غدًا

تستأنف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدًا الأحد، صرف معاشات شهر سبتمبر لمن تخلف عن الصرف خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم الصرف وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أنه يمكن الصرف عبر ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الهيئة أنه سيتم إتاحة صرف المعاشات من محافظ الهاتف المحمول، تيسيرًا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتلبية لاحتياجات المواطنين ودعم الشمول المالي وعملية التحول الرقمي، وفى ظل اتجاه الدولة نحو الميكنة وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، ونشر استخدام القنوات والبدائل الإلكترونية.

وعن سحب المعاشات من محافظ التليفون المحمول، أشارت الهيئة إلى أنه يتم توجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع لشركة المحمول التابع لها خط الهاتف المحمول لفتح محفظة إلكترونية والتوقيع على طلب صرف المعاش عليها، على أن تستكمل باقي الإجراءات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وشركة المحمول؛ لتيسير الإجراءات على المستحقين.

وقال جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه يمكن لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش، لأي جهة من الجهات المسئولة عن صرف المعاشات، بشرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب تعديل جهة صرف المعاش​.