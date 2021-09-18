السبت 18 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك»: حملات موسعة على محطات المواد البترولية بالشرقية

محطة المواد البترولية
محطة المواد البترولية

شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق، وعدد من مدن المحافظة بالاشتراك مع مديرية ومباحث التموين، ومديرية الصحة والطب البيطري وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية.

وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محضر ضد صاحب محطة للمواد البترولية لحيازة سلع منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 20 جركن محلول مطهر ومعقم قاتل للبكتريا والفيروسات سعه جركن 10 لتر بإجمالي 200 لتر، كما تم تحرير محضر ضد صاحب محطة بترولية وذلك لإدارة محطة مواد بترولية بدون ترخيص من الجهات المختصة وحيازة زيوت سيارات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 50 كرتونة زيوت سيارات يوجد فى الكرتونة 4 عبوات زنه العبوة 4 لتر بإجمالي 3.200 طن، وتم تحرير محضر ضد صاحب محطه تموين سيارات لعدم الإعلان عن اسعار الزيوت بالمحطة، وأيضًا تم تحرير محضر ضد صاحب محطه تموين سيارات للتلاعب فى كميات الوقود وتم التحفظ على السجل الخاص.

وفي مجال الأوكازيون الصيفي، تم المرور على 54 محل تجاري بمناسبة الأوكازيون الصيفي، وتم تحرير 16 محضرا لمحلات قامت بعمل أوكازيون بدون تراخيص.

وفي مجال المراكز التعليمية، تم توجيه حملة بالاشتراك مع الرقابة الإدارية والمتابعة الميدانية بالمحافظة والإدارة التعليمية والتهرب الضريبي على المراكز التعليمية غير المرخصة والمكتبات ودور النشر وأسفرت الحملة عن تشميع 9 مراكز دروس وأكاديميات تدريب تُدار بدون ترخيص وتواجد أعداد كبيرة من الطلاب بدون ارتداء الكمامات الواقية وعدم إتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما ورد إلى جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، خلال شهر أغسطس ما يقرب من713 شكوى من المواطنين وتم فحصها ومتابعة الشاكيين والشركات المشكو فى حقها بشكل يومي من قبل العاملين بالفرع لسرعه حلها حفاظاً على حقوق المواطنين الاستهلاكية.

 

بدون ترخيص حماية المستهلك مباحث التموين جهاز حماية المستهلك التهرب الضريبي فيروس كورونا منتهية الصلاحية الرقابة الإدارية مديرية الصحة الكمامات الواقية رقية تحرير محضر إرتداء الكمامات الواقية الجهات المختصة انتشار فيروس المنتجات الغذائية التفتيش الصيدلى مديرية التموين لسرعة محلول مطهر ادارة التفتيش الصيدلي صلاحية نتشار فيروس كورونا ومباحث التموين غير المرخصة المتابعة الميدانية مدينة الزقازيق

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