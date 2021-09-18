السبت 18 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

58 مليار دولار تحويلات العاملين بالمنطقة العربية وشمال إفريقيا خلال 2020

دولارات
دولارات

كشف تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية عن أن تحويلات العاملين بالخارج قد ظلت مستقرة بالنسبه للمنطقة العربية رغم جائحه كورونا.

وبلغت التحويلات إلى المنطقة العربية حوالي 58 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار في 2019 وهو ما يمثل 10.7%  من إجمالي التحويلات الى البلدان المنخفضة والمتوسطة حول العالم.

فيما نمت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبه اثنين وثلاثة إلى نحو 56 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تتجاوز 59 مليار دولار عام 2022 وقد رفع إجمالي التحويلات في 10 دول  بنسبه 2.7% ل تبلغ حوالي 54.9  مليار دولار وهو ما يمثل5.7% من ناتجها القومي والدول هي مصر جيبوتي الاردن العراق لبنان المغرب السودان تونس فلسطين.

الشرق الأوسط خلال العربية التحويل جيب يقي مليار دولار لبن تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

بعد تداعياته الخطيرة.. هل يقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا الحامل والجنين؟

سر انقلاب بيراميدز على الزمالك بسبب عبدالله السعيد

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الحكم على «كائن الهوهوز» بتهمة نشر الفسق في الإسكندرية اليوم

خبير اقتصادي: إعادة إعمار مصر لليبيا يعود بالنفع على الدخل القومي للبلدين

وزيرة الهجرة: وصول جثمان المصرى المتوفى فى إيطاليا اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

هل يمكن لنصف كيلو عدس أصفر أن يغير العالم؟ «2-1»

سارة شريف تكتب: عام على اتفاقات إبراهيم

عفاف السيد

يد تبنى ويد تحمى

ثروت الخرباوي

الأمة أولًا

حسين دعسة

الانتصار لحقوق مصر والسودان

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«قلم» 15 سم.. أول صور لأدوات حفر الأسرى الفلسطينيين الفارين من «جلبوع»

عام على التطبيع.. «قمة افتراضية» تُحيي ذكرى توقيع «اتفاقات إبراهيم»

اعتقال فلسطينيين وإصابة العشرات باختناق خلال مواجهات مع الاحتلال فى الخليل