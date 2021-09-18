58 مليار دولار تحويلات العاملين بالمنطقة العربية وشمال إفريقيا خلال 2020

كشف تقرير صادر عن اتحاد المصارف العربية عن أن تحويلات العاملين بالخارج قد ظلت مستقرة بالنسبه للمنطقة العربية رغم جائحه كورونا.

وبلغت التحويلات إلى المنطقة العربية حوالي 58 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 61.7 مليار دولار في 2019 وهو ما يمثل 10.7% من إجمالي التحويلات الى البلدان المنخفضة والمتوسطة حول العالم.

فيما نمت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبه اثنين وثلاثة إلى نحو 56 مليار دولار في عام 2020 ومن المتوقع أن تتجاوز 59 مليار دولار عام 2022 وقد رفع إجمالي التحويلات في 10 دول بنسبه 2.7% ل تبلغ حوالي 54.9 مليار دولار وهو ما يمثل5.7% من ناتجها القومي والدول هي مصر جيبوتي الاردن العراق لبنان المغرب السودان تونس فلسطين.