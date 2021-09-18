كورونا «يحتجز» سكان مدينة صينية فى منازلهم

طلبت مدينة شيامن في جنوب شرق الصين والتي تعاني من زيادة الإصابات بمرض كورونا، السكان اليوم السبت البقاء في المنازل وأغلقت عدة أماكن بعد أن أصبحت أحدث بؤرة لتفشي الفيروس بالبلاد.



جاء ذلك قبيل عطلة موسمية تشهد إقبالًا على السفر.

وأصدرت حكومة شيامن سلسلة إخطارات تطالب فيها السكان بعدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، وأغلقت المتنزهات والمواقع السياحية ذات الطبيعة الخلابة والساحات الرياضية وأوقفت الأنشطة الجماعية التي تشمل الجولات والمعارض والعروض.

ومدينة شيامن، التي يقطنها خمسة ملايين نسمة وتتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، واحدة من أربع مدن في إقليم فوجيان، أحدث بؤرة لتفشي فيروس كورونا في الصين.



ومنذ العاشر من سبتمبر سجل إقليم فوجيان 292 إصابة محلية بالفيروس.

يأتي تفشي المرض قبيل عطلة العيد الوطني التي تبدأ في الأول من أكتوبر وتستمر أسبوعًا، وهو موسم سياحي يشهد إقبالًا سياحيًا أكبر من مهرجان منتصف الخريف.

وفي سياق متصل، أعلن مسئولو قطاع الصحة في الصين تطعيم أكثر من مليار شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا في أنحاء الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم، أو ما يعادل نحو 72 بالمائة من سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وقال مي فنغ، المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية، في مؤتمر صحفي إن السلطات وفرت 2.16 مليار جرعة لقاح لمواطنيها، ونجحت في تطعيم 1.01 مليار شخص بشكل كامل حتى الأربعاء.

جاء هذا الإعلان في وقت تواجه الصين انتشارًا جديدًا لسلالة "دلتا" المتحورة من الفيروس في مقاطعة فوجيان جنوب شرقي البلاد، حيث سجلت السلطات 200 إصابة في الأيام الستة الماضية.

أغلقت السلطات الأحياء المتضررة بالكامل، كما أغلقت المدارس، والأماكن الترفيه، وقيدت حركة السفر من وإلى فوجيان وسط محاولات لمنع انتشار الفيروس.

سيطرت الصين على جائحة كورونا بشكل كبير من خلال فرض قيود صارمة، وإجراء اختبارات جماعية فور اكتشاف حالات جديدة.

كما قيدت الدخول إلى البلاد، وفرضت على الوافدين إليها الخضوع لحجر صحي في فندق لمدة لا تقل عن أسبوعين.

من جانبه، أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الجمعة بتسجيل 84 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 16 سبتمبر، مقارنة مع 80 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة، انتقلت 62 إصابة محليًا جميعها تقريبًا في فوجيان وذلك بالمقارنة مع 49 حالة محلية في اليوم السابق، وكانت أيضًا في الإقليم الواقع بجنوب شرق البلاد.