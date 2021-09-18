مؤسسة برازيلية تسلم للحكومة 700 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا

سلمت مؤسسة فيوكروز البرازيلية لأبحاث الصحة العامة إلى وزارة الصحة فى البرازيل 700 ألف جرعة من أسترازينيكا، وأكملت بذلك تسليم 4.5 مليون لقاح لوزارة الصحة الأسبوع الجاري، وفقا لبيان.



وتم اليوم تسليم 20 ألف جرعة مباشرة إلى ولاية ريو دي جانيرو، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وتحلل إدارة مراقبة الجودة أكثر من 10 ملايين جرعة في مؤسسة فيوكروز، ومن المقرر أن يتم تطعيم السكان بها قريبا، حسبما ذكرت المؤسسة دون تحديد جدول زمني.



وأعلنت فيوكروز عن وجود جرعات من أسترازينيكا تكفي لشهر سبتمبر.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أنها لا تستطيع تأكيد ما إذا كان النساء والشباب أكثر عرضة لخطر الإصابة بجلطات دموية نادرة مع انخفاض الصفائح الدموية بعد التطعيم بلقاح أسترازينيكا.

وقالت الهيئة التنظيمية للأدوية في أوروبا- وفق ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية- إنه بناء على دراسة البيانات المتاحة لن نستطيع أن نؤكد ارتباط تلك الأعراض بلقاح أسترازينيكا لكوفيد-19.

وأضافت أن الوكالة لم تتمكن من تحديد أي عامل خطر قد يتسبب في حدوث تلك الأعراض.

وكانت قد أصدرت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، الأربعاء الماضي، وثائق أظهرت أثرًا جانبيًا نادرًا ومحتملًا للقاح أسترازينيكا لفيروس كورونا «كوفيد-19».

وأظهرت تحديثات السلامة من وكالة الأدوية الأوروبية، التي نشرت على موقعها الإلكتروني، أن اضطراب الأعصاب النادر المعروف باسم متلازمة "جيلان باريه" قد تمت إضافته كأثر جانبي محتمل للقاح كوفيد-19 "أسترازينيكا".

وقالت الوكالة إن العلاقة بين متلازمة "جيلان باريه" ولقاح الشركة تسببت في 833 حالة من 593 مليون جرعة تم الإبلاغ عنها بحلول 31 يوليو الماضي.

وصنفت هيئة الرقابة الأوروبية الآثار الجانبية المحتملة على أنها "نادرة جدًا".

وتعد متلازمة "جيلان باريه" اضطرابا مناعيا ذاتيا نادرا، حيث يهاجم الجسم نفسه ويدمر أعصابه.

جدير بالذكر، أنه لم تتم الموافقة على لقاح أسترازينيكا للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول.