اليوم.. البابا تواضروس يترأس احتفالية تخرج مدرسة تيرانس للتعليم

يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، زيارته الرعوية إلى الإسكندرية.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم السبت، فعاليات حفل تخرج الدفعة الثانية والثالثة من مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتي بالإسكندرية، والتي يشرف عليها القمص إثناسيوس فهمى جورج، في المقر البابوي بالإسكندرية.

وتشرح مدرسة تيرانس للوعظ والتعليم اللاهوتي، الألحان والطقوس والعقيدة وتعاليم الآباء الأوليين بالكنيسة القبطية، حيث يترأس محاضراتها العديد من الأساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة من مختلف الإيبارشيات، وقد أسس لها الأنبا بافلي أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية عام 2016.

وأقيم حفل الافتتاح في 24 أغسطس 2016 برئاسة الأنبا بافلي، الأسقف العام بالإسكندرية، و610 طلاب تم قبولهم بكنيسة القديس مارمينا في فلمنج بالإسكندرية.

وتم اختيار مسرح الكنيسة الاستثنائي لاستضافة المحاضرات نظرًا لقدرته الهائلة ولأسباب جغرافية حيث يقع وسط الإسكندرية، وهو موقع مناسب للجميع تقريبًا، كما تقرر عقد الدروس في قاعات مركز الكروز داخل المبنى الرئيسي بطريركية الإسكندرية.

وأطلقت مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ بمدينة الإسكندرية، موقعها الدراسي ومنصته العلمية بعد التحديثات الجديدة، وهو موقع تفصيلي يشتمل على فعاليات المدرسة وموادها الدراسية وأنظمتها العلمية «أهدافها واستراتيجياتها التعليمية» وشرح لأعمالها وأساتذتها ومجمل تطلعاتها التي تطلع إليها في الحاضر.

ومن جهته يستعد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال زيارته للإسكندرية، للقاء متفوقي الإسكندرية، من حاملى شهادات الماجستير والدكتوراة، بالإضافة إلى أوائل الثانوية العامة، والدبلومات الفنية وأوائل الإعدادية والجامعات والمعاهد.