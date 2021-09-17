إحالة 10 متهمين إلى الجنايات فى بروكسل بقضية اعتداءات 2016

أحالت محكمة الجنايات في بروكسل اليوم الجمعة، 10 متهمين في قضية اعتداءات 2016، بينهم الإرهابي صلاح عبدالسلام الفرنسي المغربي والوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من منفذي اعتداءات 13 نوفمبر في 2015 في فرنسا، وفقًا لما نشرته صحيفة الشرق الأوسط.

ففي صباح 22 مارس 2016، فجر إرهابيان نفسيهما في مطار بروكسل - زافنتيم الدولي وثالث في مترو العاصمة البلجيكية ما أوقع 32 قتيلًا وأكثر من 340 جريحًا.



وكشف التحقيق سريعًا، بفضل جهاز كمبيوتر عُثر عليه في سلة مهملات، عن أن هؤلاء المنفذين مرتبطون بمنفذي اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.



إلى جانب صلاح عبدالسلام، فإن المحاكمة التي يتوقع أن تجرى في بروكسل اعتبارًا من سبتمبر 2022 ستشمل خمسة إرهابيين آخرين يحاكمون حاليًا معه في باريس في قضية هجمات نوفمبر التي أوقعت 130 قتيلًا وتبناها أيضًا تنظيم «داعش».



هؤلاء هم البلجيكي المغربي محمد عبريني والتونسي سفيان العياري المتواطئ في فرار عبدالسلام (أوقف معه في 18 مارس 2016 في بروكسل) والسويدي من أصل سوري أسامة كريم الذي عاد أدراجه في 22 مارس بعدما رافق الانتحاري منفذ الهجوم على المترو.



ويشمل ذلك أيضًا بحسب النيابة الفيدرالية البلجيكية شخصين آخرين بلجيكيين - مغربيين هما أسامة عطار العقل المدبر المفترض للهجمات (قُتل على الأرجح في سوريا ويحاكم غيابيًا في باريس) وعلي الحداد الصوفي وهو صديق مقرب للأخوين البكراوي، وهما انتحاريان من أصل ثلاثة نفذوا اعتداءات 22 مارس.



وقال إريك فان دويز الناطق باسم النيابة الفيدرالية في تغريدة على «تويتر» إن عشرة متهمين في هذا الملف «أحيلوا اليوم على محكمة الجنايات من قبل غرفة الاتهام في بروكسل».



تكون بذلك هذه الهيئة، وهي آخر هيئة تبت في القضية قبل تنظيم المحاكمة، قد ثبتت القرار الذي أصدرته في يناير في الدرجة الأولى غرفة مجلس محكمة بروكسل.



وهي لم تمتثل لتحليل النيابة الفيدرالية التي دعت إلى محاكمة ثمانية رجال أمام محكمة الجنايات بتهمة «القتل في إطار إرهابي» والاثنين الآخرين أمام محكمة الجنح بتهمة «المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية».



وستكون هذه المحاكمة الثانية في بلجيكا لصلاح عبدالسلام الذي حُكم عليه في 2018 بالسجن عشرين عامًا، لأنه أطلق النار على رجال شرطة.

