إزالة 180 إشغال وإعلان مخالف بحملة في كفر الشيخ

نسقت رئاسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مع وحدة مرافق دسوق بقيادة الرائد إبراهيم حسن وبحضور قسم الإشغالات، وفريق العمل المعاون من المرافق والعاملين بقسم الإشغالات، اليوم، لإطلاق حملة رفع إشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق.

واستهدفت الحملة رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، منها الميدان الإبراهيمى وحرم المسجد الدسوقى وكورنيش النيل.

وأسفرت عن الاتى