الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 180 إشغال وإعلان مخالف بحملة في كفر الشيخ

رفع اشغالات
رفع اشغالات

نسقت رئاسة مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، مع وحدة مرافق دسوق بقيادة الرائد إبراهيم حسن وبحضور قسم الإشغالات، وفريق العمل المعاون من المرافق والعاملين بقسم الإشغالات، اليوم، لإطلاق حملة رفع إشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق.

واستهدفت الحملة رفع وإزالة كل الإشغالات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، منها الميدان الإبراهيمى وحرم المسجد الدسوقى وكورنيش النيل.

وأسفرت عن الاتى

  • رفع 145 إشغال 55 مضبوطات متنوعة وتحرير 10 محاضر إشغال وإزالة 35 إعلان مخالف.
اشغال اعلان دسوق كفر الشيخ حملة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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