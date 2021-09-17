الجمعة 17 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«صوفية ليبيا» تحتفل بذكرى استشهاد عمر المختار

المجاهد عمر المختار
المجاهد عمر المختار

أعلنت الطرق الصوفية بدولة ليبيا، تنظيمها احتفالية دينية اليوم الجمعة، بمدينة بنغازي بمناسبة الذكرى 90 لاستشهاد المجاهد الليبي عمر المختار، بقراءة القرآن الكريم واستذكار بطولاته.

وقال محمد الطيب القيادي الصوفي الليبي، إن صوفية ليبيا اعتادت على الاحتفال بميلاد واستشهاد البطل المجاهد عمر المختار كل عام، فإنه يعد من مريدي الطريقة السنوسية، مشيرا إلى أنه هذه المرة سيكون الاحتفال أونلاين نظرًا للظروف التي تمر به البلاد الخاصة بفيروس كورونا القاتل.

ولقب عمر المختار بأسد الصحراء وشيخ الشهداء والمجاهدين، وهو مولود في قرية جنزور الشرقية بمنطقة بئر الأشهب شرق طبرق ليبيا، في ٢٠ أغسطس ١٨٦١، تربى يتيما وكفله حسين الغريانى، عم الشريف الغريانى، وتلقى تعليمه الأول في زاوية جنزور، ثم سافر إلى الجغبوب، للدراسة والتحصيل على كبار علماء ومشايخ الطريقة السنوسية، واستحوذ على رعاية أستاذه المهدى السنوسى فولاه شيخا على زاوية القصور بالجبل الأخضر، وعندما أعلنت إيطاليا الحرب على تركيا فى ٢٩ سبتمبر ١٩١١ بدأت البارجات الحربية بصب قذائفها على مدن الساحل الليبى، وكان الشيخ مقيما فى«جالو» بعد عودته من «الكفرة» فسارع إلى مراكز تجمع المجاهدين، حيث ساهم في تأسيس حركة الجهاد ضد المستعمر الإيطالي.

وفي مثل هذا اليوم انتقل إلى الرفيق الأعلى شيخ المجاهدين عمر المختار السنوسي، فقد كان يمثل الصوفية الإيجابية المستنيرة الراشدة المجاهدة بالنفس والروح والمال والإيمان واللسان. 

صوفية ليبيا تحتفل الذكرى المختار استشهاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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