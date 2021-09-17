حبس المتهم بالنصب على مقاول في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على أحد المواطنين بمدينة نصر، كما قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من "أحد المواطنين – مدير شركة للمقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة" بتعرفه على أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، ادعى قدرته على تبديل العملات المحلية للعملة الأجنبية، وتقابله معه منذ فترة زمنية بدائرة القسم وتسليمه مبلغ مالى خاص بالشركة إدارته لتبديلهم للعملة الأجنبية، إلا أنه قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - وله محل إقامة آخر بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط "3 سيارات- وبعض المشغولات الذهبية- و5 هواتف محمول" قرر بشرائهم من متحصلات الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.