الجمعة 17 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بالنصب على مقاول في مدينة نصر

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة النصب والاحتيال على أحد المواطنين بمدينة نصر، كما قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

البداية عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من "أحد المواطنين – مدير شركة للمقاولات - مقيم بمحافظة الجيزة" بتعرفه على أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، ادعى قدرته على تبديل العملات المحلية للعملة الأجنبية، وتقابله معه منذ فترة زمنية بدائرة القسم وتسليمه مبلغ مالى خاص بالشركة إدارته لتبديلهم للعملة الأجنبية، إلا أنه قام بمغافلته والاستيلاء منه على المبلغ المالى المشار إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - وله محل إقامة آخر بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط "3 سيارات- وبعض المشغولات الذهبية- و5 هواتف محمول" قرر بشرائهم من متحصلات الواقعة.

وباستدعاء المجنى عليه، تعرف على المتهم، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر النصب والاحتيال المواطنين مدينة نصر النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا للتنوير التايوانى!

الأكثر قراءة

غلق كوبرى «ترسا الجديد» بالجيزة 5 أيام

تفاصيل الحالة الصحية لكريم فهمى بعد إصابته بجلطتين فى الرئة

لينك تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2021 على بوابة الحكومة المصرية

السفير السودانى: مصر الحديثة تشهد نهضة غير مسبوقة وعلاقاتنا استراتيجية

تفاصيل الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

بعد إصابته بجلطة في الرئة.. أزمات في حياة الفنان كريم فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غباء الذكاء.. مقياس الـIQ يشوش الحقائق!

محمد عبدالعزيز

بيانات النائب العام.. عدالة وبلاغة وحماية مجتمعية

د.كريمة الحفناوى

مبادرة الثقافة بأسيوط واستطلاعات الرأى

مؤمن المحمدي

عزالدين يعقوب

عبد الرحيم طايع

رحيل الجوهرة إيمان خيرى شلبى

ماجدة الجندى

يرون أن أعمال محفوظ مش فى «التريند»!

محمد القصبي

وماذا لو كانت مؤامرة إخوانية يا وزير التعليم؟!

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «2-3»

صور

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

محطة تل أبيب

المزيد

«نواة المقاومة في الضفة».. كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع مخيم جنين؟

الاحتلال الإسرائيلى يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إصابة فلسطيني إثر طعنه من قبل مستوطن في القدس المحتلة