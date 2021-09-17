إصلاح كسر بخط مياه في مطلع كوبري النيل ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، مع مسئولي الوحدة المحلية وشركة المياه أعمال إصلاح كسر بخط مياه بداية مطلع كوبري النيل في اتجاه القادم من الغرب إلى الشرق، وذلك عقب تلقي غرفة العمليات وإدارة الأزمات إخطار بحدوث كسر في خط المياه.

وأوضح رئيس المدينة هاني الجويلي، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم التوجه لموقع الكسر والتواصل والتنسيق مع المهندس أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم الدفع بسيارات كسح من الوحدة المحلية وشركة المياه، لسحب المياه المتسربة بعد إغلاق المحابس، واستدعاء فرق الصيانة، وجار العمل لإصلاح الكسر.

من جانبه؛ كلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية وشركة المياه لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر وإعادة الحركة لطبيعتها على الكوبري، والتنسيق مع المرور لوضع حواجز وعلامات إرشادية لتيسير الحركة المرورية على الكوبري، مع استمرار التواجد حتى انتهاء أعمال الإصلاح ورفع المخلفات وإعادة تيسير الحركة المرورية لطبيعتها.