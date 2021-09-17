الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فتح التقديم إلكترونيا للحصول على شهادة احترافية في تكنولوجيا المعلومات

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن بدء التقديم للحصول على منحة في الشهادات الاحترافية المعتمدة في 11 برنامج متخصص في تكنولوجيا المعلومات تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مع  شركة "أوراكل" الدولية، التي تتيح فرص وظيفية أفضل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتستهدف المنحة 400 شاب في المرحلة الأولى.

وقال وزير القوى العاملة، إن التدريب سيكون أونلاين من خلال منصة تعليم أوراكل (Oracle Student learning subscription ) المصممة لمساعدة المتدربين علي بناء مهارات Oracle Cloud واكتساب المعرفة ، مشيرا إلي أن فترة التدريب بحد أقصى ٦ أشهر منهج تدريبي واحد مما يتيح فرصة أوسع للتدريب والمراجعة قبل امتحان  الحصول على شهادة أوراكل.

ولفت الوزير إلى أن  مدة المنهج التدريبي الواحد يتراوح بين  25 إلى 50 ساعة تدريبية، ويشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من طلاب السنة النهائية بجميع الكليات، أو من خريجي دفعات من 2017 الي 2021 من جميع الكليات ، وأن يجتاز اختبار التدريب التمهيدي.

وأكد سعفان أن هذا التعاون بين وزارة القوى العاملة وشركة "أوراكل الدولية" يأتي فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي وخلق قاعدة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ مشروعات مصر الرقمية من خلال التعاون مع العديد من الشركات العالمية التكنولوجية.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن التدريب يقدم من خلال أفضل خبراء أوراكل مع توفير ترجمة باللغة العربية، فضلا عن أنه يضم مجموعة من skills checks، ويحتوي علي تطبيق عملي على  Oracle Official Lab، فضلاً عن التواصل المباشر مع مدربي الشركة طوال فترة التدريب لتلقي استفسارات المتدربين والرد عليها، مضيفا أن كل متدرب سيكون عليه تقديم مشروع نهاية التدريب أونلاين.

وأوضح سعفان أنه للتسجيل ومعرفة مزيد من المعلومات والتفاصيل فيما يخص كل برنامج يمكنكم الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط التالى: https://trmom.manpower.gov.eg/.

موقع وزارة القوى العاملة وزير القوى العاملة سوق العمل تكنولوجيا المعلومات فرص وظيفية

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