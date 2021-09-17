المترو: خفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم

قالت مصادر خاصة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو، إنه سيتم خفض سرعة القطارات في المحطات السطحية بالخط الأول للمترو وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن خفض السرعة يأتي ضمن حرض شركة المترو على توفير أعلى مستوى من الأمان للمواطنين وذلك لأن سرعة القطارات العادية مع ارتفاع درجات الحرارة قد يتسبب في وجود مشاكل فنية داخل القطارات.



وألتقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد شركة سكك حديد ألمانيا "دويتشه بان"، لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي وحضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتقدم الكبير والمنظومة العالمية التي تدار بها سكة حديد ألمانيا، مشيرًا إلى زيارته منذ عدة أشهر لمركزالتدريب والمحاكاة التابع لـ"دويتشه بان" في برلين، مؤكدا على تطلعه للتعاون مع الجانب الألماني خلال الفترة القادمة في مجال السكك الحديدية والجر الكهربائي.

واستعرض الجانبان مقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين وخاصة بعد زيارة وفد "دويتشه بان" خلال الفترة الماضية لورش وخطوط السكك الحديدية المصرية، حيث أوضح الوزير أن هذا التعاون يرتكز على شقين، الأول يتمثل في التعاون في مجال الاستشارات في مجال السكك الحديدية والذي يتمثل في تقديم تحليل ونتائج وتوصيات وإجراءات خاصة بالشئون الفنية الخاصة بعمليات الإصلاح والعمرات ومنظومة قطع الغيار وكذلك التعاون في تحقيق منظومة الأمن والسلامة سواء لمستخدمي القطارات أوالمعدات والوحدات المتحركة بالإضافة إلى التعاون في مجال الموارد البشرية (HR) والذي يتمثل في ألية اختيار الموظفين والتدريب والتأهيل لتأدية المهام الموكل بها كل موظف وفقالكارت الوصف الوظيفي الخاص به.

