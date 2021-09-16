الجمعة 17 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اللافى: توجد إرادة سياسية واضحة لتقوية العلاقات المصرية الليبية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي وعبد الحميد الدبيبة

كشف وزير الاتصال الليبي بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، اليوم الخميس، أن التركيز الأكبر في مباحثات الحكومة الليبية مع الجانب المصري ركزت على العقود المتعلقة بالبنية التحتية وبرامج التنمية في ليبيا.


وشدد اللافي على أن هناك إرادة سياسية واضحة لتقوية العلاقات المصرية الليبية والدفع بها إلى الأمام، وذلك في تصريحات لقناة "سكاي نيوز".

 

وأضاف اللافي: "الجميع يلاحظ اليوم وجود أجواء إيجابية في ظل التزام حكومة الوحدة الوطنية بالتهدئة واحتواء الخلافات بين مختلف الأطراف في ليبيا ولا يمكن فصل المشروع التنموي عن الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا".

 

وأشار وليد اللافي إلى أن الحكومة الليبية تسعى للعمل بمنطق تكنوقراطي بعيدا عن التجاذبات السياسية.

 

وأوضح وزير الاتصال الليبي أن مسار إخراج القوات الأجنبية من ليبيا ليس مسارا سهلا لكن حكومة الوحدة الوطنية تبذل جهودا مع كل الأطراف للتوصل إلى حلول سريعة ومقبولة من الجميع.

 

وشدد اللافي على أن حكومة الوحدة الوطنية تتعاطى مع ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين ورغبة الليبيين في استعادة الأمن والاستقرار.

 

الدبيبة: زيارتنا لمصر مثمرة

وأكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس، أن لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان مثمرًا والذي أعرب فيه عن موقفه وموقف مصر الداعم لحكومة الوحدة الوطنية وكل مساعي السلم والبناء.

 

وقال الدبيبة، في تصريحات عبر حسابه على تويتر إنه أكد تطلع ليبيا لتطوير العلاقات بين بلدينا الشقيقين.

 

أضاف: "عقدنا اليوم اجتماع اللجنة العليا لأول مرة منذ 12 عامًا، الذي أثمر بتوقيع 13 اتفاقية وبعض العقود مع الجانب المصري في مجالات عدة، ما يدل عن جدية الرغبة للمضي قدمًا نحو الاستقرار والبناء فعلًا ولا قولًا".

 

اجتماعات اللجنة المشتركة

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق اليوم خلال لقائه الرئيس السيسي، إنه يسعى لدعم الاستثمارات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة على أرض ليبيا.

 

واختتمت اليوم أعمال اللجنة المصرية الليبية المشتركة، بحضور رئيسي وزراء البلدين مصطفى مدبولي وعبدالحميد الدبيبة، حيث بحثت عددًا من المسائل وتم إبرام اتفاقيات وعددًا من مذكرات التفاهم بين الجانبين، من أجل تعزيز العلاقات ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

وزير الاتصال الليبي حكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي ليبيا مصر

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وائل لطفي

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