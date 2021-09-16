«السياحة والآثار» تروج لـ السويس ضمن حملتها الدعائية للمحافظات

نشرت وزارة السياحة والآثار، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، فيديو ترويجي قصير عن محافظة السويس.

يأتي ذلك في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها الوزارة أول أيام سبتمبر الجاري للترويج السياحي للمحافظات، والتي ستستمر لمدة ٢٧ يوماً بواقع محافظة كل يوم احتفالاً بيوم السياحة العالمي والذي يتم الاحتفال به يوم ٢٧ سبتمبر من كل عام.

محافظة السويس:

تتمـيز محافظة السويس بموقع جغرافي فريد، وتمتاز بجمال الطبيعة وجو رائع طول العام حيث تطل على خليج السويس، ويوجد بها العديد من المقومات السياحية والأثرية منها متحف السويس القومي، وقصر محمد علي، وقصر عباس الأول، وتل القلزم وتل اليهودية والذي عُثر بهم على آثار ترجع إلى العصرين اليوناني والروماني.