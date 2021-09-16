الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني يقترح تنفيذ «شارع مصر» في قنا لدعم مشروعات الشباب

النائب / محمد عزت
النائب / محمد عزت القاضي

قال النائب محمد عزت القاضي، عضو مجلس النواب بمحافظة قنا، إن ملف البطالة وتشغيل الشباب من الملفات التي لها أولوية كبيرة، نظرًا لكونها تمس شريحة كبيرة من شباب قنا.

وأوضح القاضي، في بيان له، أنه مع وقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات، ولم تعد الوظائف الحكومية مُتاحة كما كان سائدًا في الماضي، أصبح من الضروري التفكير خارج الصندوق، لإيجاد حلول لمشكلة البطالة في محافظة قنا، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المصانع كثيفة العمالة، أو فتح الباب أمام شركات جديدة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد القاضي، أنه سيتقدم بمقترح خلال دور الانعقاد الثاني إلى وزارة التنمية المحلية لتدشين "شارع مصر" في محافظة قنا، لدعم الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك دعم غير مسبوق من الدولة و حزمة من التسهيلات لدعم المشروعات الشبابية وإتاحة التمويل اللازم لها.

وأشار نائب البرلمان إلى أن محافظة قنا، بها مساحات في مواقع ممتازة تصلح أن يتم تنفيذ "شارع مصر" بها من حيث الموقع الجغرافي والكثافة السكانية، مشددًا على أن هذا المشروع حال تنفيذه سيوفر المئات من فرص العمل لأبناء قنا، وسيوفر حياة كريمة ومصدر رزق لهم، كما من شأنه تقنين أوضاع أصحاب الأكشاك والعربات المتنقلة والمطاعم والكافيهات، وتقليل نسب البطالة في المحافظة.

كما شدد النائب محمد عزت القاضي، أنه سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع الجهات المعنية لخروج هذا المشروع إلى النور، لتوفير كل الدعم اللازم لابناء قنا.

النائب محمد عزت القاضي مجلس النواب محافظة قنا البطالة وتشغيل الشباب وزارة التنمية المحلية شارع مصر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

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