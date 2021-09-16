الخميس 16 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لندن: الإمارات ستعلن عن توسيع استثماراتها فى بريطانيا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

ذكر المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان إن من المتوقع أن يوقع مكتب الاستثمار البريطاني وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية اتفاقا لتوسيع شراكة الاستثمارات السيادية صباح الخميس.


وقال البيان إن الاتفاق سيعزز الاستثمارات في جميع أنحاء بريطانيا في علوم الحياة والتكنولوجيا والتحول إلى الطاقة النظيفة والبنية الأساسية.


وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤول حكومي مطلع على المحادثات قوله إن مجمل ما تعهدت الإمارات باستثماره سيصل إلى نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.85 مليار دولار) على مدى خمس سنوات.


وأضاف البيان أن الاستثمارات الإضافية التي من المحتمل الإعلان عنها تشمل استثمارا حجمه 500 مليون جنيه إسترليني في شركة سيتي فايبر البريطانية للنطاق العريض من الألياف الضوئية، مع كون الاستثمار جزءا من زيادة رأس مال الشركة.


وكانت مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي وقعت في مارس صفقة مع المملكة المتحدة لاستثمار 800 مليون جنيه إسترليني في علوم الحياة ومشاريع تطوير الرعاية الصحية.


وتأتي هذه الصفقات في الوقت الذي يستضيف فيه جونسون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اجتماع ثنائي في داونينج ستريت صباح الخميس.

 

وفي سياق أخر، أكدت الإمارات وفرنسا تصميمهما المشترك على مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتعزيز تعاونهما في المجالات الأمنية والدفاعية.


وصدر بيان مشترك للإمارات وفرنسا مساء الأربعاء ، بمناسبة زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون .


وأكد الجانبان "دعمهما جهود الإصلاح الجارية في العراق وتصميمهما على متابعة نتائج مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الناجح".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطلاق الشفهى

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

استعد الآن.. آخر أخبار الطيران السعودي الدولي| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل مول سيتى ستارز (فيديو)

مفاجأة جديدة.. جثث ضحايا «سفاح قنا» منذ 120 يومًا داخل منزله

ربة منزل تذبح زوجها وتلقى جثته فى مصرف بالقليوبية

«الإفتاء» ترد.. دائما أقوم بالدعاء على نفسى وأولادى.. ما حكم الشرع؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

الجهد الاستراتيجي التركي فى طبعة ثلاثية الأبعاد

محمد مرعي

الإصلاح الدينى

أسماء محفوظ

هل ضرب الأطفال ليه فوائد؟

مدحت بشاى

يحدث فى دولة المواطنة الجديدة

ماجد حبته

توابع كنس الإخوان

حسين دعسة

ماذا بعد لقاء الملك عبدالله الثاني مع الأمين العام للأمم المتحدة..؟

د هند جاد

فتش عن الثعابين وصادق الأسماك

د. القس صفوت البياضى

الأطباق النظيفة

صور

حافلات تسجيل المواطنين للقاح كورونا

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

محطة تل أبيب

المزيد

الأسرى يعلقون التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

الأسرى الفلسطينيون المعتقلون بعد فرارهم يشتكون من تعرضهم للتعذيب

«خطة الضغط».. إسرائيل تكشف عن هدفها فى غزة