لندن: الإمارات ستعلن عن توسيع استثماراتها فى بريطانيا

ذكر المكتب الصحفي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان إن من المتوقع أن يوقع مكتب الاستثمار البريطاني وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية اتفاقا لتوسيع شراكة الاستثمارات السيادية صباح الخميس.



وقال البيان إن الاتفاق سيعزز الاستثمارات في جميع أنحاء بريطانيا في علوم الحياة والتكنولوجيا والتحول إلى الطاقة النظيفة والبنية الأساسية.



وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن مسؤول حكومي مطلع على المحادثات قوله إن مجمل ما تعهدت الإمارات باستثماره سيصل إلى نحو عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.85 مليار دولار) على مدى خمس سنوات.



وأضاف البيان أن الاستثمارات الإضافية التي من المحتمل الإعلان عنها تشمل استثمارا حجمه 500 مليون جنيه إسترليني في شركة سيتي فايبر البريطانية للنطاق العريض من الألياف الضوئية، مع كون الاستثمار جزءا من زيادة رأس مال الشركة.



وكانت مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي وقعت في مارس صفقة مع المملكة المتحدة لاستثمار 800 مليون جنيه إسترليني في علوم الحياة ومشاريع تطوير الرعاية الصحية.



وتأتي هذه الصفقات في الوقت الذي يستضيف فيه جونسون الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في اجتماع ثنائي في داونينج ستريت صباح الخميس.

وفي سياق أخر، أكدت الإمارات وفرنسا تصميمهما المشترك على مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وتعزيز تعاونهما في المجالات الأمنية والدفاعية.



وصدر بيان مشترك للإمارات وفرنسا مساء الأربعاء ، بمناسبة زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، لفرنسا تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون .



وأكد الجانبان "دعمهما جهود الإصلاح الجارية في العراق وتصميمهما على متابعة نتائج مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الناجح".