جونسون: أستراليا شريك طبيعى فى اتفاق أمنى جديد

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن أستراليا شريك طبيعي في شراكة أمنية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا سيعمل البلدان من خلالها على مساعدة أستراليا في الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية.



وقال جونسون في خطاب تلفزيوني إلى جانب نظيريه الأمريكي والأسترالي "إنه قرار بالغ الأهمية لأي دولة أن تحصل على هذه القدرة الهائلة وربما يكون من الأهمية بمكان أيضا لأي دولة أخرى أن تقدم لها يد المساعدة".



وأضاف "لكن أستراليا واحدة من أقدم أصدقائنا وأمة شقيقة ورفيقة في القيم الديمقراطية وشريك طبيعي في هذا المشروع الكبير".

ومن جانبه، أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون ، أنّ بلاده ستستحوذ في إطار الشراكة الأمنية الجديدة التي أطلقتها لتوّها مع الولايات المتحدة وبريطانيا على غواصات تعمل بالدفع النووي.



وقال موريسون خلال مؤتمر عبر الفيديو جمعه مع كل من نظيره البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن وتابعه الصحفيون في البيت الأبيض إنّ "أول مبادرة كبيرة في إطار (هذه المعاهدة الأمنية التي أطلق عليها اسم) +أوكوس+ ستكون حصول أستراليا على أسطول غواصات تعمل بالدفع النووي".

وعلى صعيد آخر، قال رئيس وزراء ولاية ويسترن أستراليا مارك ماكجوان، إنه لا يعتزم إعادة فتح حدود الولاية حتي عام 2022، وسط موجة تفشي كوفيد19- الجارية في شرق البلاد.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، تابع ماكجوان أنه يريد أن يكون معدل التطعيم بين 80 إلى 90 % قبل الموعد المقرر للسماح للسكان من ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا ومنطقة العاصمة الأسترالية، التي تتعامل مع موجة التفشي، بالسفر إلى ولايته.



وقال رئيس وزراء ولاية ويسترن أستراليا لشبكة القناة التاسعة "لقد فتحنا أبوابنا في أوقات زمنية مختلفة على طول هذا الطريق وأتوقع أن نفتح مرة أخرى بمجرد أن نصل إلى مستويات تطعيم مرتفعة جدا. وأتوقع أن يكون ذلك في وقت ما من العام المقبل".



وتابع "تخيل لو أن الأمر كان هو العكس وأن ويسترن أستراليا هي المكان الذي به آلاف الحالات ولم يكن في ولاية نيو ساوث ويلز أي حالات، أو لم يكن لدى فيكتوريا أي حالات - هل كانوا حقا سيفتحون أبوابهم أمامنا؟ أعتقد أن الجواب سيكون لا".