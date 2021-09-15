الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. بدء فعاليات المسرح المتنقل بالمنيا

المسرح المتنقل بالمنيا
المسرح المتنقل بالمنيا

أعلن أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدء فعاليات المسرح المتنقل والتي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بهدف نشر الوعي الثقافي بين فئات المجتمع في إطار المشروع القومي لتحقيق العدالة الثقافية، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق جوانب التنمية المجتمعية للمواطن بقرى الريف المصري.

قال المحافظ فى بيان الأربعاء، إن هناك تنسيق دائم مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، لدعم ونشر الوعي الثقافي، لافتًا إلى أن مشروع المسارح المتنقلة يأتي في إطار سعي وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصًا على الوصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع وقرى الوطن، بهدف اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وإعداد سجل للموهوبين المكتشفين بهدف استغلال طاقاتهم ورعايتهم.

أوضح المحافظ أنه تم اليوم بدء فعاليات المسرح المتنقل بقرية جريس التابعة لمركز أبو قرقاص، والتي تعد من أحد المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال يومي 15 و 16 من سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن الفعاليات تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع بقرى مركز أبو قرقاص وهي جريس، وأبيوها، وبنى عبيد.

من جانبه، أشار خالد إسماعيل، مدير مديرية الثقافة بالمنيا، إلى أن الفعاليات تتضمن العديد من الورش الفنية وورش حكى واكتشاف مواهب وعروض سينما الأطفال والمحاضرات التوعوية وأمسيات شعرية وعروض فنية لفرقة المنيا للفنون الشعبية، وملوى للفنون الشعبية والمنيا للموسيقى عربية، وكورال أطفال المنيا، معرض للكتاب، إضافة للعديد من الورش منها "ورشة خيوط، ورشة رسم وتلوين ورشة لاكتشاف المواهب" ومحاضرات من اعلام بلدي.

إطلاق مبادرة حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عروض المسرح المتنقل

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