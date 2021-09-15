الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة السريانية الشقيقة تحيي احتفالات القديس نيقيطا الشهيد

مار افرام انطون سمعان
مار افرام انطون سمعان

تحتفل الكنيسة السريانية الكاثوليكية في مصر، برئاسة المطران الأنبا افرام أنطوان سمعان، المدبر البطريركي للكنيسة السريانية بالقاهرة، بعيد القدّيس نيقيطا الشهيد.

وتكتفي الكنيسة السريانية بمصر في الاحتفال بعيد القدّيس نيقيطا، بالقداس الإلهي الذي تقرأ خلاله رسالة القدّيس بولس الثانية إلى طيموتاوس، و إنجيل القدّيس يوحنّا.

بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، أصدرت دراسة حول سيرة القديس نيقيطا قالت خلالها إنه:" ولد نيقيطا حوالي العام 330 ‏للميلاد في زمن الأمبراطور قسطنطين الكبير. نشأ على ضفاف نهر الدانوب وكان غوطياً. اعتمد بالمسيح على يد الأسقف ثيوفيلوس الغوطي الذي لمع في المجمع المسكوني الأول في نيقية. درس الآداب اليونانية وكان أول من كتب لفة الفوط وترجم الكتاب المقدس اليها. وقد عمل بجد واجتهاد على هداية شعبه".

تضيف: "يومذاك كان الغوط منقسمين فيما بينهم فريقين، احدهما بقيادة فريتيجرن والآخر بقيادة أثاناريك. فأمّا الأوّل فتحالف مع الإمبراطور المسيحي فاليريانوس، وتمكّن من دحر جيوش خصمه. لكن أثاناريك عاد وقهره. وإذ كان حاقداً على المسيحيين، شن عليهم حملة اضطهاد واسعة وكان من بين من ألقى أثاناريك القبض عليهم نيقيطا الذي اشتهر بغيرته وحماسه في حمل لواء المسيح والبشارة بكلمة الحياة".

وتكمل:"عُذِّب قديسنا عذاباً شديداً لكنّه ثبت ولم يتزعزع، فألقوه في النار فلفظ أنفاسه، وكان ذلك حوالي العام 372 للميلاد. ثم إن رفاته نقلت بطريقة لا نعرفها إلى مدينة مصيصة في كيليكيا ومنها، في وقت لاحق، إلى البندقية".

السريانية الكنيسة السريانية الأرثوذكسية الشقيقة الكنيسة السريانية

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