الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ200 مليون لقاح إضافي للبلدان منخفضة الدخل

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لايين، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيتبرع بـ 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد للبلدان المنخفضة الدخل، وهو ما يعني أنه سيتبرع بأكثر من ضعف تعهداته الحالية.

وقالت رئيسة المفوضية، في خطاب "حالة الاتحاد" السنوي، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية: "أعلن اليوم أن المفوضية الأوروبية ستضيف تبرعا جديدا يبلغ 200 مليون جرعة إضافية حتى منتصف العام المقبل، هذا استثمار تضامني، وهو أيضا استثمار في الصحة العالمية".

وأقرت فون دير لايين بالتباين الذي ظهر بين الدول المتقدمة اقتصاديا مثل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية التي لقحت حتى الآن غالبية سكانها ضد فيروس كورونا، والدول الفقيرة التي تكافح للحصول على لقاحات.

وأشارت إلى أنه "مع إعطاء أقل من 1% من الجرعات العالمية في البلدان ذات الدخل المنخفض، فإن حجم عدم المساواة ومدى الإلحاح واضحان".

كما أشادت فون دير لايين بحملة التحصين في الاتحاد الأوروبي والتي لقح بموجبها أكثر من 70% من سكانه البالغين بشكل كامل.

وأشارت إلى أن أوروبا بذلت جهودا أكثر من أي منطقة أخرى لإرسال لقاحات إلى دول أخرى، لافتة إلى أن نصف اللقاحات المنتجة على أراضيها والبالغ عددها 1.4 مليار، تم تصديرها إلى الخارج.

ومن المقرر أن تضاف الجرعات الإضافية التي أعلنتها فون دير لايين إلى 250 مليون جرعة كان قد وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها إلى بلدان فقيرة، خصوصا في إفريقيا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.