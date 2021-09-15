محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية بالمستشفى العام

افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم وحدة القسطرة التداخلية لأمراض القلب والمخ والأطراف بمستشفى السويس العام، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ.

ووجه المحافظ الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لدعمها لمنظومة الصحة بالسويس وتدعيم وحدة القسطرة بالمستلزمات الطبية وطاقم طبي مدرب على أعلى مستوى من المهنية.

محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية



وأشار المحافظ إلى مساهمة المحافظة بمبلغ 2 مليون جنيه في تطوير المبنى ودعم الوحدة كما دعمت بعض الشركات بعدد 4 أجهزة طبية بتكلفة تقدر بمبلغ 5 مليون جنيه تقريبا بالإضافة إلى تدعيم بالمستلزمات وعدد من الأسرة لوحدة القسطرة.

وأكد المحافظ أننا نعمل على قدم وساق لتطوير المنظومة الصحية وتطوير المستشفى العام بجميع أقسامها للارتقاء بمستوى تقديم الخدمة الصحية للمواطنين من خلال الأجهزة الحديثة المتطورة التى تساهم فى علاج أبناء المدينة بالمجان دون الحاجة إلى السفر إلى القاهرة والمحافظات المجاورة.

محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية



وأكد صقر أن قسم القسطرة التداخلية يعد الأول على مستوى الجمهورية من حيث التقنية والتجهيزات ويختص بعلاج الأمراض المخية وإجراء العمليات القلبية والطرفية بالمجان، مؤكدا على أن التشغيل التجريبي للوحدة أسفر عن علاج عدد 27 حالة مرضية سواء من أبناء محافظة السويس أو من المحافظات المجاورة وتم علاج وإنقاذ حالة حرجة جدا لمريض قلب حتى استقرت حالته المرضية ويتم حاليا متابعة الحالة حتى إتمام الشفاء .

محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية



وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تجهيز وتدعيم المستشفى العام بغرفتين لعمليات القلب لاستكمال منظومة القسطرة من خلال شراء الأجهزة الخاصة بغرف العمليات، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد رفع كفاءة وتطوير وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى العام.

محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية



وقدم الدكتور أحمد شبل رئيس وحدة القسطرة شرحا عن الفائدة التى ستعود من جهاز القسطرة الجديد ودوره في علاج حالات القلب والمخ والأطراف، لافتا ان هذا الجهاز موجود فى مصر بمستشفى الجلاء و السويس العام فقط.

محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية

محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية

محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية

محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية

محافظ السويس يفتتح وحدة القسطرة التداخلية