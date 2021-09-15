نائب محافظ بنى سويف يتابع مشروعات «حياة كريمة» بمركز ببا

زار بلال حبش نائب محافظ بني سويف، مركز ببا لمتابعة سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، وفي إطار تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بتكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية.

رافقه خلال الزيارة: العميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا.

نائب المحافظ

وتابع نائب المحافظ سير العمل في مشروع المدرسة الإعدادية الثانوية بقرية هلية "إنشاء جديد"، والتي تنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، واستمع لعرض موجز عن سير العمل في المشروع، الذي يتكون من 18 فصلاً دراسياً بتكلفة تزيد علي 6 ملايين جنيه، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 25 % بجانب تفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمدرسة التعليم الأساسى بالقرية "توسع أفقي" وتضم 24 فصلاً بتكلفة 6 ملايين جنيه تقريباً وبنسبة تنفيذ بلغت 95%.

نائب المحافظ

كما تفقد نائب المحافظ مشروع المجمع الخدمي بقرية هلية، والذي يضم (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد وحدة تضامن اجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري)، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى المركز،وستقدم المجمعات العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى، بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع.

نائب المحافظ

وتضمنت الزيارة تفقد نائب المحافظ لسير العمل في أعمال التوسعات الأفقية بمدرستي نزلة الزاوية "إعدادي وابتدائي"، بإجمالي 18 فصلاً دراسيا (12 فصلا للابتدائية+ 6 فصول للإعدادية) وبتكلفة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه للمدرستين وبنسبة تنفيذ تقترب من 50 %، بالإضافة إلى تفقدمشروع الصرف الصحي الجار تنفيذه بالقرية التابعة لمجلس قروي هلية، وتنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن 15 مشروعا للصرف يتم تنفيذها بقرى ببا، حيث يتكون المشروع من شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع.

نائب المحافظ

نائب المحافظ

نائب المحافظ