الخميس 16 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باحث يمني: تصريحات «هاينز» محاولة للتغطية على الفشل الأمريكي في أفغانستان

عبدالستار الشميري
عبدالستار الشميري

علق باحث يمني على تصريحات مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، التي قالت فيها إن التهديد الأكبر لبلادها من الإرهاب الدولي، ينبع من اليمن والصومال وسوريا والعراق، وليس أفغانستان، معتبرا إياها محاولة لتبرير وتغطية الفشل السريع الأمريكي في الملف الأفغاني الذي صرفت عليه في الحرب ما يقارب تريليون دولار.

وقال الباحث اليمني عبدالستار الشميري في تصريح لـ"الدستور" إن أمريكا لم تنجح خلال السنوات الماضية في القضاء على الإرهاب في أفغانستان، لافتا إلى أن تلك التصريحات تعني الهروب من المواجهة.

أفغانستان متطرف الإرهاب البنتاجون باحث الاستخبارات الوطنية الاستخبارات الأمريكية التهديد المواجهة

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