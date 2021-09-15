باحث يمني: تصريحات «هاينز» محاولة للتغطية على الفشل الأمريكي في أفغانستان

علق باحث يمني على تصريحات مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، التي قالت فيها إن التهديد الأكبر لبلادها من الإرهاب الدولي، ينبع من اليمن والصومال وسوريا والعراق، وليس أفغانستان، معتبرا إياها محاولة لتبرير وتغطية الفشل السريع الأمريكي في الملف الأفغاني الذي صرفت عليه في الحرب ما يقارب تريليون دولار.

وقال الباحث اليمني عبدالستار الشميري في تصريح لـ"الدستور" إن أمريكا لم تنجح خلال السنوات الماضية في القضاء على الإرهاب في أفغانستان، لافتا إلى أن تلك التصريحات تعني الهروب من المواجهة.