بدء جلسة الصلح في واقعة فتاة الفستان بجامعة طنطا

بدأ منذ قليل اجتماع مبادرة الصلح بين أطراف واقعة فتاة الفستان بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتورة صفاء مرعي مقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، حيث وصلت الطالبة حبيبة طارق فتاة الفستان، إلى مقر إدارة جامعة طنطا، وذلك من أجل حضور جلسة الصلح بين طرفي الواقعة.

كانت جامعة طنطا، نشرت في بيان رسمي، قرار النيابة العامة بتبرئة مراقبي الامتحانات في جامعة طنطا من التهم الموجهة إليهم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، وليد العشري، خلال برنامج "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، أن النيابة العامة أرسلت للجامعة بياناً رسمياً يؤكد أن حبيبة طارق، الطالبة بجامعة طنطا، والمعروفة إعلامياً بـ"فتاة الفستان"، لم تثبت تعرضها للتنمر أو التحرش.

ومن جانبه رفض والد الطالبة التعليق على قرار النيابة العامة برفض شكوى ابنته واعتبارها جوفاء ولا أدلة على صحتها.

وقال الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية": "تواصلنا مع والد الطالبة حبيبة فأخبرنا أنه لن يعلق دون العودة إلى محاميه"، مضيفًا أن "والد الطالبة أكد أنه سوف يتحدث مع محاميه ثم يصدران بيانًا حول تطورات القضية".