الأربعاء 15 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن حياة كريمة..

تركيب عدادات مياه لـ 146 أسرة مستحقة بالمنوفية

تركيب عدادات مياه
تركيب عدادات مياه

صرح عادل درغام مدير جمعية خيرية بالمنوفية بأنه تم توصيل خدمة مياه الشرب بإجمالي 146 عداد مياه للأسر الأكثر احتياجًا بالمناطق النائية بنطاق المحافظة حتى الآن بالمجان، حيث تم توصيل 87 عداد مياه بمراكز أشمون والخطاطبة والشهداء وبركة السبع بتكلفة إجمالية 470 ألف جنيه، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والوحدة المحلية بهدف توفير خدمة المياه لتلك الأسر وتلبية احتياجاتهم مراعاة لحقوقهم، مشيرًا إلي أن الجمعية سبق وقد قامت الشهر الماضي بتوصيل 59 عداد مياه بقرى دلهمو ساقية المنقدي وشما بمركز ومدينة أشمون وأبو نشابة بالسادات.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية علي استمرار استهداف القرى الأكثر احتياجًا وتكثيف المساعدات بها لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها، مشيرًا الى دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما يقدمونه من دور هام وحيوي فى خدمة وتنمية المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة.

الصرف الصحي الشهداء المواطنين مشروعات المنوفية تعاون

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وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

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