«طريقك لبداية مشروعك الخاص».. كتاب جديد لـ «أمير أدهم»

صدر حديثًا عن دار الميدان للشنر والتوزيع كتاب «طريقك لبداية مشروعك الخاص» للكاتب أمير أدهم، للمشاركة به في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته يناير 2022.

يتناول الكتاب كيفية البدء في مشروعك بدون رأس مال، ويطرح عدة حلول في ذلك الأمر، قائلًا: «ربما تخطر على بالك هي أن تبدأ بالبحث عن رأس المال، فكيف تفعل ذلك، في البداية يمكن أن تبحث عن شريك مؤسس، فمعظم الناس الشغوفين حول فكرة ما أو مشروع ناشئ واعد تكون لديهم القدرة على جذب الناس حولهم، هذه القدرة يمكنك استخدامها في إقناع شخص لديه رأس المال المناسب للبدء بمشروعك وأن يكون شريك مؤسس في المشروع، أصدقائك، أقاربك، دائرة معارفك، وقدرتك على توضيح فكرتك تلعب دورًا هامًا هنا وفي الطرق القادمة الأخرى.

أما الحل الثاني من وجهة نظر المؤلف، الاتجاه نحو التمويل الجماعي، لافتا إلى أنه في عالم الويب والإنفتاح الرقمي أمكن الوصول لكل من يشاركك حلمك أو يبحث عن حل مناسب لمشكلته، بل وسيدفع مالا لتحقيق ذلك، عبر التمويل الجماعي يمكنك الوصول إلى هؤلاء من خلال التسجيل في إحدى مواقع التمويل الجماعي.

أما الحل الثالث يتمثل في التقليل من احتياجات المشروع في البداية لأقل الإمكانيات ويمكن ذلك عن طريق، توظيف المستقلين أو استخدام الخدمات المصغرة، واستخدام الخدمات المجانية والمصادر المفتوحة، أو العمل منفردًا وتطوير نفسك حتى تكون مبلغًا جيد تستثمره لبدأ مشروعك الخاص، وتفعل ذلك عن طريق بناء منتج رقمي غالبًا لن يحتاج إلا جهازك والبرامج اللازمة.

كما يعرض الكتاب حلول لعدم فشل المشروع، وتتمثل في فكرة جيدة ودراسة جيّدة للسوق، تسويق جيد وعمل متقن، في الغالب ستؤدّي في النهاية إلى النجاح، لكن إن فشل فاعتبر الأمر درسًا مهمًا، حاول الاستفادة منه بقدر ما تستطيع، وفي حال قررت بدأ مشروع آخر ستكون احتمالية نجاحك أكبر.