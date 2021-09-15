وزيرة التخطيط: تقرير التنمية البشرية 2021 اعتمد على باحثين مستقلين

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير التنمية البشرية 2021، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مجرد من المجاملات، واعتمد على باحثين مستقلين يتمتعون بالحياد والشفافية، لافتة في هذا الإطار إلى أن آخر تقرير عن التنمية البشرية في مصر كان منذ 10 أعوام.



وأضافت السعيد - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي أحمد موسى- أن مصر واجهت تحديات كبيرة مثل الإرهاب وجائحة "كورونا" ورغم ذلك حققت نموا اقتصاديا كبيرا، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أنفقت تريليونات الجنيهات من أجل تحسين حياة المواطنين، حيث نجحت في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة لتحسين حياة المصريين.



وفيما يتعلق بقضية الزيادة السكانية، لفتت السعيد إلى أن هناك خطة لتوعية المرأة وتمكينها من أجل مواجهة الزيادة السكانية، منوهة إلى أن الدولة تستهدف خصائص سكانية جيدة في مجالات الصحة والتعليم والغذاء، وتعمل على توفير أماكن ملائمة للأطفال في المدارس.

وفي سياق متصل، هنأت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، على نجاح فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت مكرم في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "ألف مبروك لزميلتى الصديقة العزيزة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضا لزميلتى الصديقة العزيزة الدكتور مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، على الجهد والتظيم الرائع والمشرف لإعلان تقرير مصر للتنمية البشرية للأمم المتحدة لعام ٢٠٢١".



وأضافت: “مبروك أيضا لسيف وائل ابن مركز وزارة الهجرة للحوار مع شباب الدارسين في الخارج، والذى تم إلحاقه للعمل فى المكتب الفنى لوزيرة التخطيط، وسلّم التقرير إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي”، متابعة: "ومبروك لأعضاء المركز من شباب الدارسين فى الخارج، شباب مصر فى الخارج منورين المشهد".