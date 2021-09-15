قبل المرحلة الثالثة.. لينك نتيجة تقليل الاغتراب فى 2021 ورابط التسجيل

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الثانوية المتقدمين بطلبات تقليل الاغتراب عبر محرك البحث "جوجل" عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الثانوية العامة 2021، حيث ينتظرون ظهور النتيجة خلال تلك الساعات، بعد إغلاق باب التقديم لتسجيل الطلبات الأحد الموافق 12 من سبتمبر.



في هذه السطور تستعرض "الدستور" الرابط الرسمي الخاص بظهور نتيجة تقليل الاغتراب بتنسيق الثانوية العامة 2021، بحسب ما صرحت به وزارة التعليم العالي الرسمي.



وفعلت مؤخرا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الرابط المباشر للحصول على النتيجة للطلاب، حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتيجة الطلب من خلاله، ومن ثم معرفة موقفهم من تقليل الاغتراب.



الطلاب جميعهم في انتظار ظهور النتيجة خلال الساعات القادمة بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، سيكون خلال 48 ساعة عقب غلق باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب.



الرابط الرسمي لإعلان نتيجة تقليل الاغتراب يتم الدخول على لينك نتيجة تقليل الاغتراب، من خلال الضغط على هذا الرابط.

http://www.tansik.egypt.gov.eg



وفقا لما أكدته مصادر بالوزارة أنه عند ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، سيقوم الموقع الإلكتروني للتنسيق على الفور بالعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وفور ظهور نتيجة تقليل الاغتراب، سيتم اتاحتها فورا عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومية المصرية، ويمكن للطلاب أيضا معرفة النتيجة من أي معمل تنسيق إلكتروني بالجامعات المختلفة الموزعة على مستوى الجمهورية.



نتيجة تقليل الاغتراب

تظهر نتيجة تقليل الاغتراب، بشكل مباشر بعد فرز الرغبات وكذلك ترتيب الطلاب الراغبين في التحويل حسب القواعد الخاصة بالتوزيع الجغرافي، كما أن التحويلات تجري إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري أو الوساطة أو المحسوبية.



وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سابقا أن هناك مرحلة تقليل اغتراب أخرى لطلاب تنسيق بالمرحلة الثالثة للجامعات الحكومية 2021، مثل غيرهم من طلاب تنسيق المراحل المختلفة للفئات الأخرى، وسيجري فتحها بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.