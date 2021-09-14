8 طلاب بالفيوم يحصلون على أفضل مشاركة في مسابقة Microsoft (صور)

أعلن الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مشاركة 8 طلاب تم تأهيلهم للمشاركة على مستوى الجمهورية وهم: (الطالبة أشرقت ضياء قطب مدرسة المحمدية الإعدادية بنات بغرب الفيوم والطالب أحمد طارق شعبان، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بغرب الفيوم، والطالبة سلمى أحمد رمضان، مدرسة الشهيد مصطفى أحمد الاعدادية بنات (المسلة الإعدادية) بشرق الفيوم والطالبة شذا ياسر إبراهيم مدرسة المستقبل الرسمية للغات بشرق الفيوم، والطالب محمد وليد محمد، والطالبة شهد تامر رجب، مدرسة المستقبل الرسمية للغات بشرق الفيوم، والطالبة كارول أيمن جورج مدرسة التوفيق الإعدادية بنات بغرب الفيوم - والطالبة فاطمة كارم عبد الله. مدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات بأبشواي).

8 طلاب بالفيوم حصلوا على أفضل مشاركة على مستوى الجمهورية

أشار وكيل الوزارة إلى فكرة المشاركة في المسابقات المحلية والدولية ،حيث أكد على أهميتها، كما أن المستقبل يحتاج إلى مزيد من الجد والاجتهاد والإبداع والابتكار من أجل التقدم والتطور من خلال تنمية المهارات اللازمة، خصوصًا فى العصر الحالي في ظل التطور العلمي والتكنولوجي.

وتهدف الخطة الاستراتيجية إلى التنافس التعليمي من أجل التميز، فعندما ترتقي التنافسية للمستوى الدولى يكون ذلك أمر عظيم ومميز ومفيد لجميع المستويات والمراحل التعليمية.

8 طلاب بالفيوم حصلوا على أفضل مشاركة على مستوى الجمهورية

أشار وكيل الوزارة إلى مميزات المسابقات الدولية في التواصل مع الأقران من مختلف الدول والتي تكسب الطلاب مهارات علمية وعملية واجتماعية وثقافية بطريقة مميزة، علاوة على اكتساب مهارات التواصل والاتصال المتميز، حيث يتعلم الطالب كيف يواجه الجمهور والمجتمع، وتزداد ثقافته وأفكاره العلمية والعملية من خلال تبادل الخبرات والثقافات العلمية.

8 طلاب بالفيوم حصلوا على أفضل مشاركة على مستوى الجمهورية

وأكد وكيل الوزارة تعظيم دور المسابقات في عملية التعلم من خلال المشاركة فى الأنشطة بمختلف أنواعها ، وممارسة هذه الانشطة ينمى شخصية الطالب بشكل كبير وينمي مهاراته الحياتية فى المجتمع، ويصبح لدى الطالب القدرة على حل مشكلاته وخدمة مجتمعة وبناءه الاجتماعي والذي يعتمد على مدى تفاعل أفراد المجتمع مع مستحدثات العصر .

واختتم وكيل الوزارة بضرورة أن نربي اولادنا على المشاركة فى المسابقات والتي تعد قيمة مضافة للمجتمع ، وسيتم تكريم الطلاب بمحافظة الفيوم المشاركين أو الفائزين فى المسابقات المحلية والدولية بديوان عام مديرية التربية والتعليم ، وذلك تقديرا لتميزهم ومشاركتهم الفعالة وإبداعاتهم من خلال المشاركة فى مثل هذه المسابقات ووصولهم إلى مراحل متقدمة على المستوى المحلى أو الدولى.