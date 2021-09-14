نبيلة مكرم تبعث برسالة إلى أبناء الوطن فى أمريكا

بعثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برسالة إلى أبناء الوطن في الولايات المتحدة الأمريكية لحثهم على المشاركة في فعالية إطلاق منصّة إلكترونية رسمية للترويج لفعالية جمع تبرعات المصريين بواشنطن.

وقالت مكرم، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إلى أبناء الوطن فى الولايات المتحدة الأمريكية، إليكم أول حملة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية رئيس الوزراء، وبمشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤسسة "حياة كريمة"، وأيضا "ليلى بنس" المتصدرة المركز الأول فى إدارة الثروات الأمريكية لعام ٢٠٢١".

وأضافت: "ادعم جهود بلدك فى رفع مستوى معيشة القرى المصرية، وأعطى المثل لولادك علشان يتعلموا يشاركوا فى التنمية، اتكلم عن المبادرة، وخليك جزء من الحملات الترويجية".

كانت السفيرة نبيلة مكرم أعلنت أمس إطلاق منصّة إلكترونية رسمية للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة المقررة في ٢ أكتوبر المقبل.