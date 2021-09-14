الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نبيلة مكرم تبعث برسالة إلى أبناء الوطن فى أمريكا

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

بعثت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برسالة إلى أبناء الوطن في الولايات المتحدة الأمريكية لحثهم على المشاركة في فعالية إطلاق منصّة إلكترونية رسمية للترويج لفعالية جمع تبرعات المصريين بواشنطن.

وقالت مكرم، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "إلى أبناء الوطن فى الولايات المتحدة الأمريكية، إليكم أول حملة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية رئيس الوزراء، وبمشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤسسة "حياة كريمة"، وأيضا "ليلى بنس" المتصدرة المركز الأول فى إدارة الثروات الأمريكية لعام ٢٠٢١".

وأضافت: "ادعم جهود بلدك فى رفع مستوى معيشة القرى المصرية، وأعطى المثل لولادك علشان يتعلموا يشاركوا فى التنمية، اتكلم عن المبادرة، وخليك جزء من الحملات الترويجية".

كانت السفيرة نبيلة مكرم أعلنت أمس إطلاق منصّة إلكترونية رسمية للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة المقررة في ٢ أكتوبر المقبل.

Screenshot_٢٠٢١٠٩١٤-١٧١٧٥٨_Facebook
Screenshot_٢٠٢١٠٩١٤-١٧١٧٥٨_Facebook
الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية مصطفى مدبولى لتر التواصل الاجتماعي السفيره نبيله مكرم الولايات المتحدة الامريكي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حياة كريمه وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

بيراميدز يحسمها: عبدالله السعيد ليس للبيع

فرص سقوط أمطار.. «الأرصاد» توضح موعد بداية فصل الخريف فى مصر

«خاطفة الشباب».. أسباب انتشار السكتة القلبية بين الرياضيين

بعد ظهورها.. لينك الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021 جميع المراحل

إعلان 65 وظيفة شاغرة.. أبرز أنشطة التضامن خلال 24 ساعة

المصريون أبطال عملية البناء.. 8 رسائل مهمة لـ«السيسى» خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)

إسرائيل: أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

«يديعوت أحرونوت» تكشف معلومة جديدة عن خطة هروب الأسرى من سجن «جلبوع»