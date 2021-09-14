الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي يعود لإيبارشيته

عاد الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، إلى مقر إيبارشيته بدير الأنبا بضابا، عقب تعرضه لأزمة صحية منذ أسبوعين دخل على أثرها مستشفى الجونة بالبحر الأحمر.

وكان في استقبال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، عقب عودته عددًا من الكهنة والشمامسة الإيبارشية إلى جانب شعب الإيبارشية.

أسقف نجع حمادي يُخضع للعلاج بمستشفى الجونة

والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، يعد ثاني الأساقفة الذين يخضعون للعلاج في مستشفى الجونة بالبحر الأحمر عقب تعرضه لأزمة صحية ثم بدأ في استقرار في الحالة الصحية، إذ يعاني أسقف نجع حمادي من الآلام حادة بالعمود الفقري.

الانبا كيرلس

وأجرى نيافته عقب دخوله المستشفى بعض التحاليل الطبية اللازمة بحسب توصيات الأطباء، حيث تقرر أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية اللازمة بمستشفى الجونة.

وشهدت مستشفى الجونة خلال الأيام القليلة الماضية زيارات من أساقفة الصعيد للاطمئنان على الحالة الصحية للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والذي كان أبرزهم الأنبا تكلا أسقف دشنا بالإضافة إلى الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر وعدد غفير من الكهنة.