الأربعاء 15 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بدعم الأصدقاء.. حكاية شاب يُبدع في الرسم على «بذور الدوم» (صور)

الرسم على بذور الدوم
الرسم على بذور الدوم

يعشق الشاب الثلاثيني منذ طفولته النحت، وتضاعف حبه مع دخوله المدرسة، وسعى لتعليم ذاته وتطوير ذاته من خلال مشاهدة الفيديوهات عبر "اليوتيوب"، فاعتاد على شراء الدوم يوميا خلال أيام دراسته، يسعد بجمع بذور الدوم، ما دفعه لنحت ما يراه على البذور، والأشخاص.

نحات البذور.. "محمود" يبدع في نحت بذور الدوم

محمود ابراهيم، ذو الـ٣٥ عامًا، حاصل على دبلوم صنايع قسم الكترنيات، يقول:"بدأت أتقن فن النحت على الدوم من ١٩عامًا، والموضوع بدأ معايا صدفة في أيام المدرسة وكنت بحب الرسم فجربت أنحت على الدوم وأصحابي أعجبوا بنحتي وقررت أطور نفسي باستمرار".

 الرسم على بذور الدوم

ويروي محمود، أن النحت على الدوم كان يستغرق منه 4 أيام، ومع كثرة النحت والتطوير استطاع أن ينحت الأشخاص خلال ساعة على بذرة الدرم، ويعطي لها لمسات جمالية وفنية، وينحت أدق التفاصيل ولم يكتفي بنحت الأشخاص فقط بل نحت كل ما يراه، وقام بتصميم برواز على هيئة شجرة الأنبياء من بذور الدوم.

 الرسم على بذور الدوم

نحات البذور.. الإبداع في نحت بذور الدوم

وكان أصدقاء محمود الداعم الأساسي له لتطوير ذاته، والنحت على بذور الدوم، واتخذه مهنته الأساسية مع عمله في صيانة الهواتف المحمولة، والأجهزة الالكترونية، متمنيا أن يصبح لديه جاليري من الدوم وبذور الدوم يحتوي على لوحات فنية وميداليات ومشروب الدوم وعلاج بالدوم.

 الرسم على بذور الدوم


جاليري دوم

ومن الجدير بالذكر أن ثمرة الدوم هي أحد أصناف ثمار النخيل المنتشرة في السودان والسعودية بكثرة، وهي مشهورة منذ القدم وقد عرفها الفراعنة واستخدموها في العديد من المجالات الغذائية والعلاجية. وقي وقتنا الحاضر يعتبر شاي الدوم أحد المشروبات الشعبية في مصر، ويعرف عنه كونه يساهم في خفض ضغط الدم.

 الرسم على بذور الدوم
نحات البذور الدوم بذور الدوم محمود نحت النحت

رئيس التحرير

وائل لطفي

إصلاح خطاب الإصلاح

الأكثر قراءة

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 على بوابة الحكومة المصرية

4 اكتشافات بترولية بحقول «خالدة» باحتياطيات 21 مليون برميل زيت مكافئ

«الرشوة» تقود تاجر ومحام إلى المحاكمة الجنائية

أمين «العربية الألمانية»: التعاون بين القاهرة وبرلين شهد قفزات نوعية

غدًا.. طاجيكستان تستضيف قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون

مصر وليبيا تبحثان إنهاء إجراءات توقيع اتفاقية النقل البري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

استراتيجية حقوق الإنسان بين الحقوق والعقوق

ماجد حبته

تحالف الإرهاب والجريمة المنظمة

حسين دعسة

الانقسام الإفريقي بشأن فلسطين: لعبة الفوز بالوردة

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بين عيد الفلاح.. وعيد النيروز

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل ما حدث مع الأسير محمد العارضة بعد إعادة اعتقاله

«كيف هُزمنا؟».. إسرائيل تكشف كواليس جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو وصور)

سفير البحرين لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده (صور)