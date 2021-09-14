الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. بدء صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة»

تكافل و كرامة
تكافل و كرامة

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، استعدادتها لبدء صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر سبتمبر غدا الأربعاء. 

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامجي تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة أنه سيتم البدء بصرف الدعم لمستفيدي كرامة والبالغ عددهم مليون و113 ألف أسرة، يومي الأربعاء والخميس.

وأشارت الوزارة إلى أن «كرامة» يمنح للأفراد المسنين، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة واكثر.

وأوضحت الوزارة أن عدد مستفيدى الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ارتفع إلى 15 مليون شخص، بما يضم حوالي 3.9 مليون اسرة.

فئات الدعم النقدي 
88 % من المستفيدين من الدعم النقدي من السيدات.

70 % من المستفيدين فى صعيد مصر.

 13 مليونا تم رفضهم من برنامج الدعم وفى سن العمل وغير راغبة فى العمل.

64 % من المستفيدين من الدعم أميين.

 44 % فى سن العمل.

37 % من الطلاب الذين يحصلون على تكافل وكرامة.

41 % من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة خصصت دعما نقديا للأسر الأولى بالرعاية، وجعلته مشروطا،  لرعاية صحتهم ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس شرط أساسي للحصول على الدعم.

وأكدت وزيرة التضامن فى تصريحات صحفية، أن موزانة الدعم النقدي بلغت 19 مليار جنيه، ومن المقرر أن تصل إلى 20 مليار خلال العام القادم 2022.

 

الاستعلام

يتم الدخول عبر الرابط الذى خصصته وزارة التضامنمن خلال https://tk.moss.gov.eg/

وإدخال الرقم القومي، سواء للاستعلام أو تقديم الشكاوى، وسيتم من خلال الرقم القومى الخاص بالتعرف على كل من اسم المواطن، رقم بطاقة تكافل وكرامة، نوع البطاقات، حالة البطاقة.

كما يمكن التواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الالكتروني للاستقبال  والرد على شكاوى تكافل وكرامة.

الرقم القومى فيروس كورونا البريد الالكتروني وزيرة التضامن الاجتماعي شكاوى تكافل وكرامة هيئة البريد المصري رقم بطاقة تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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