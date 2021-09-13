الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغضبان يشن هجومًا حادًا على «كتائب فيسبوك» ببورسعيد (فيديو)

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

شنّ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأثنين، هجومًا حادًا على (كتائب فيسبوك) كما أطلق عليها، وذلك خلال فعاليات ندوة للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير «الدستور».

وكشف الغضبان أنه لا توجد أزمة في الإسكان ببورسعيد، وأن هناك توجه لاسترداد أملاك الدولة المنهوبة والوحدات السكنية التي حصل وتنازل عنها قاطنيها بالمخالفة للعقد والقانون، لافتًا إلى أن كل ما يشاع حول إخراج أو طرد أسر من وحدتها السكنية بمنطقة فاطمة الزهراء عبارة عن أكاذيب، مؤكدًا أن من تم تشميع وحداتهم السكنية هم الذين قاموا باقتحام الوحدات دون وجه حق.

وتحدث المحافظ عن الأعداد الكارثية للوحدات السكنية المخالفة التي كشف عنها الإجراءات الحكومية التي تمت خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الإجراءات مستمرة لاسترداد الوحدات المخالفة، مؤكدًا أن الوحدات التي يتم استردادها سيتم تخصيصها للشباب المستحقين لمشروعات الإسكان، وذلك في إطار خطة محافظة بورسعيد لإنهاء أزمة الإسكان بالمحافظة.

محافظ الغضبان بورسعيد فيديو يشن

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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