الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس: افتتاح قسم القسطرة التداخلية بالمستشفى العام خلال أيام

إجتماع المجلس التنفيذي
إجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة السويس

أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه سيتم افتتاح قسم القسطرة التداخلية بالمستشفى العام في المخ والقلب والأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة بإشراف طاقم طبي مدرب.

وأضاف صقر خلال كلمته باجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، أنه تم تشغيل وصيانة عدد من المصاعد وجار صيانة باقي المصاعد بالمستشفى العام.

يأتي هذا في إطار تطوير المنظومة الصحية بالسويس وافتتاح اقسام وتخصصات جديدة لتقديم الخدمة الطبية لاهالي السويس بالشكل الملائم.

ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على جهودها المبذولة للارتقاء بمنظومة الصحة. 

السويس اجتماع المجلس التنفيذي افتتاح القسطرة مستشفى السويس العام

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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