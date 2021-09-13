محافظ السويس: افتتاح قسم القسطرة التداخلية بالمستشفى العام خلال أيام

أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أنه سيتم افتتاح قسم القسطرة التداخلية بالمستشفى العام في المخ والقلب والأطراف خلال الأيام القليلة المقبلة بإشراف طاقم طبي مدرب.

وأضاف صقر خلال كلمته باجتماع المجلس التنفيذي بمحافظة السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، أنه تم تشغيل وصيانة عدد من المصاعد وجار صيانة باقي المصاعد بالمستشفى العام.

يأتي هذا في إطار تطوير المنظومة الصحية بالسويس وافتتاح اقسام وتخصصات جديدة لتقديم الخدمة الطبية لاهالي السويس بالشكل الملائم.

ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على جهودها المبذولة للارتقاء بمنظومة الصحة.