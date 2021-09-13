الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي يتفقد مشروعات «عزبة خير الله»

جولة نائب محافظ القاهرة
جولة نائب محافظ القاهرة برفقة وفد الوكالة الفرنسية

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رفقة وفد من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوربي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مشروعات التطوير الجارية بمناطق عزبة خير الله 1 و2 والتي يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية وتشمل 6 مشروعات بقيمة 57.6 مليون جنيه.

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جولة نائب محافظ القاهرة برفقة وفد الوكالة الفرنسية

وأشارت عبدالمنعم إلى أن هذه المشروعات تتم في إطار الاتفاقيات الموقعة بين محافظة القاهرة والجهات المذكورة.

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جولة نائب محافظ القاهرة برفقة وفد الوكالة الفرنسية

وأكدت أن مشروعات التطوير التى تم تنفيذها بعزبة خير الله قد شملت قطاعات الطرق والإنارة والصحة والفراغات العامة، مشيرة إلى إجراء زيارة لمشروع تطوير وحدتي صحة بعزبة خير الله  ومكتب صحة مصر القديمة ثان ومركز طبي الزهراء بقيمة تطويرية بلغت بقيمة 2.2 مليون جنيه.

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جولة نائب محافظ القاهرة برفقة وفد الوكالة الفرنسية

وأشارت إلى الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100%، كما تم زيارة مشروع تطوير طريق المحجر والذي يشمل رصف شارع المحجر وتوفير 240 وحدة إنارة بتكلفة 23.3 مليون جنيه وقد بلغت نسب التنفيذ به 30%.

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جولة نائب محافظ القاهرة برفقة وفد الوكالة الفرنسية

وأكدت أن من بين المشاريع الجارى تنفيذها بعزبة خير الله، تطوير شارع الإمامين وشارع الخيالة وشارع عبد الخالق الطحاوى ويتضمن التطوير أعمال رصف وإنارة بقيمة 4.8 مليون جنيه، وتم تنفيذ الأعمال بالكامل.

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جولة نائب محافظ القاهرة برفقة وفد الوكالة الفرنسية

وأضافت أن أعمال التطوير شملت تطوير المدخل الرئيسي لعزبة خير الله بقيمة 8.8 مليون جنيه ويشمل إنشاء طريق صاعد بطول 660 متر وتوفير 80 وحدة إنارة، وتم الانتهاء منه، كذلك تطوير شارع عمر بن الخطاب بقيمة 1 مليون جنيه وتطوير سلالم ومسار المشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بعزبة خير الله بقيمة 17.4 مليون جنيه.

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جولة نائب محافظ القاهرة برفقة وفد الوكالة الفرنسية
الوكالة الفرنسية للتنمية نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تطويرات عزبة خيرالله محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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