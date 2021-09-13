الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كايرو شو تعلن عودة علاء الدين الخميس القادم في موسم جديد

بوستر علاء الدين
بوستر علاء الدين

أعلن مسرح كايرو شو المنتج لمسرحية علاء الدين للنجم أحمد عز عن عودة العروض الجماهيرية بدءًا من الخميس القادم على مسرح كايرو شو بالسادس من أكتوبر "موفنبيك".

وأشار مجدي الهواري مخرج العرض والشريك المؤسس لـ كايرو شو إلى أن عودة العروض جاء استجابة لرغبة الجماهير بعد النجاح الساحق الذي حققته المسرحية منذ انطلاقها العام الماضي خلال عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية ثم الإقبال الجماهيري منقطع النظير خلال فترة عرضها فى مصر الشهور الماضية.

تفاصيل عرض علاء الدين 

المسرحية الاستعراضية الكوميدية"علاء الدين" يشارك أحمد عز في بطولتها محمد ثروت وتارا عماد وسامي مغاوري وهشام اسماعيل وكريم عفيفي ومحمد جمعة ومن إخراج مجدي الهواري، وقصة مسرحية علاء الدين مقتبسة من قصة علاء الدين والمصباح السحري إحدى حكايات كتاب ألف ليلة وليلة حيث يجري تناولها بطريقة كوميدية تحمل حس الدعابة المصري باستخدام تقنيات حديثة لأول مرة.

العارف لأحمد عز يحقق نجاحًا كبيرًا

وفي سياق آخر، يعرض للفنان أحمد عز، فيلم العارف، في دور العرض السينمائي حاليًا، وذلك منذ يوم 14 يوليو الماضي، فيلم العارف بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة. 

أحمد عز ينتظر عرض فيلم الجريمة

في سياق متصل، ينتظر الفنان أحمد عز عرض فيلمه الجديد الجريمة، نهاية العام الجاري ويشاركه في بطولته منة شلبي، ماجد الكدواني، رياض الخولي، سيد رجب، محمد جمعة، نادرين فرج، نبيل عيسى، حجاج عبدالعظيم، ميرنا نور الدين، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد الشرنوبي، والعمل سيناريو وحوار أمين جمال ومن إخراج شريف عرفة.

ليلة فى مصر السعودية دور العرض السينمائي مسرح كايرو شو بالمملكة العربية السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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