حمزة ازريمق يصدر كتاب فن استثمار العملات الرقمية عن دار الميدان

صدر حديثا عن دار الميدان للنشر والتوزيع، كتاب "فن الاستثمار للعملات الرقمية" للكاتب حمزة ازريمق، للمشاركة به في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الكتاب يتناول شرح مبسط للعملة الرقمية، وهي أنها رصيد مالي او عملة إلكترونية، يتم امتلاكها والتعامل بها افتراضيا عبر شبكة الانترنت، فهي ليست عملة مادية ولا يمكن الاحتفاظ بها في محفظتنا او ايدينا، وانما تُعد نوعا من "الممتلكات الرقمية" والتي تُحفظ كبيانات باستخدام تقنيات تشفير عالية الامان لا يمكن اختراقها، ويمكن للعملات الرقمية شراء الخدمات والبضائع عبر شبكة الانترنت، كما يُمكن تداولها سعياً وراء الارباح المالية.

ويتناول الكتاب أنواع العملات، وأكثرها انتشارا، وقد حظيت العملات الرقمية مؤخرا بارتفاع قيم واعداد ضخ السيولة النقدية فيها، واصبحت محط انظار المستثمرين في الكثير من الدول، فهي تُعد أداة استثمار ذات عائد سريع، كما انها أداة استثمارية ذات خسائر سريعة ايضا.

ويوضح الكتاب الخسائر التي من الممكن أن يتعرض لها الفرد، لأنها عملات يرتبط سعرها بالأداء الاقتصادي والسياسي للدول، كما ان العملات المشفرة قد واجهت عدة انتقادات ترتبط بسهولة استخدامها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال واختراق العقوبات الدولية كتمويل الارهاب وتجارة المخدرات، إلى جانب ضعف البنية التحتية الخاصة بها، مما قد يجعلها بيئة غير جاذبة للبعض، وبالفعل، فقد منعتها العديد من الدول .