الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء مسئول نادٍ في حلوان لسماع أقواله في وفاة طفلة

جثة
جثة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، استدعاء مسئول بنادي لسماع أقواله في وفاة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بسبب سقوط مظلة حديدية فوق رأسها، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

جثة طفلة مصابة بكسور ونزيف داخلي

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفي العام باستقبالها جثة الطفلة "م. ا"، 8 سنوات، مصابة بكسور ونزيف داخلي بالرأس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 بالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة داخل أحد الأندية بمدينة حلوان سقطت فوق رأسها مظلة حديد تسببت في إصابتها إصابات بالغة أسفرت عن مصرعها.

 وكشفت التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وأن الإهمال السبب وراء وفاة الطفلة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

استدعاء وفاة طفلة مظلة حديدية مباحث القاهرة رجال المباحث شهبة جنائية

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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