الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«شرحوا بعض».. تفاصيل مشاجرة طالبين بسبب احتكاك بينهم في شارع بالمنيا

سكين
سكين

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، من كشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن تعدي شخص على آخر بسلح أبيض وقطع أذن الآخر في شارع بمحافظة المنيا.

المتهم سلم نفسه للشرطة 

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المنيا من إحدى المستشفيات باستقبالها  طالب – مقيم بدائرة القسم  مصاب بجرح قطعي بالوجه، وبسؤاله اتهم طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته بسبب حدوث احتكاك بينهما حال سيرهما بأحد الشوارع دائرة القسم، وعقب ذلك حضر المشكو فى حقه من تلقاء نفسه وتبين إصابته بجرح قطعي بالأذن، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص، وأقر بإحداث إصابة المجنى عليه وإتهمه بالتعدى عليه .

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على أحد المواطنين وإحداث إصابته بالمنيا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وزارة الداخلية جرح قطعي بالوجه المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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