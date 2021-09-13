الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

مصدر بـ«التعليم»: نتتبع الورق المتداول لامتحان الفلسفة والمنطق بـ«السوشيال ميديا»

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قال مصدر مسؤول بغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فريق مكافحة الغش الإلكتروني، يتتبع  مصدر الورق المتداول لامتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وأكد المصدر، أنه فور التأكد من صحة الأوراق المتداولة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وكانت صفحات الغش الإلكتروني، قد تداولت أجزاء من امتحان مادة الفلسفة والمنطق و امتحان الأحياء لطلاب الشعبتين  العلمية والأدبية، وذلك بعد مرور ساعة من  بدء لجنة الامتحان حيث نشرت الصفحات صورا من الامتحان .

ويؤدي حاليا طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم، امتحان "الأحياء" بإجمالي 6803 طلاب وطالبات، وشعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)" بإجمالي 2385 طالب وطالبةـ و بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" بإجمالي 6147 طالبا و طالبة.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) لقسم العلوم امتحان "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي 6 طلاب وطالبات، ولقسم الرياضيات "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)" بإجمالي 23 طالبا وطالبة.

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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