بالأرقام.. 7 أفلام تفشل في تحقيق مليون جنيه أمس

تراجعت إيرادات السينما المصرية بشكل كبير أمس الأحد، حيث تراجعت إيرادات 7 أفلام مجتمعة ولم تتخطى مليون جنيه إيرادات، بالرغم من وجود أفلام كبيرة بالقائمة منها الإنس والنمس بطولة محمد هنيدي وفيلم جديد مثل 30 مارس لأحمد الفيشاوي وموسى لإياد نصار ونرصد خلال التقرير بالأرقام كيف تراجعت الإيرادات.

الإنس والنمس

بعد أن استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى التصدر بشكل كبير طوال الأسابيع الماضية تراجعت الإيرادات بشكل ملحوظ مؤخرا وجمع الفيلم أمس الأحد، إيرادات بقيمة 282 ألف جنيه والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، سيناريو وحوار كريم حسن بشير، بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول، دنيا ماهر ومحمود حافظ.

موسى

وجمع فيلم “موسى” إيرادات أمس بلغت قيمتها 150 ألف جنيه بعد عدة أسابيع من العض لتعتبر إيرادات يومية مرضية حاليا، ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع.

200 جنيه

وواصل فيلم "200 جنيه" تحقيقه إيرادات مرضية منذ طرحه حيث بلغت إيراداته أمس الأحد 133 ألف جنيه ويشارك في بطولة فيلم 200 كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

العارف

ووصلت الإيرادات الكلية لفيلم "العارف.. عودة يونس" أمس الأحد إلى 130 ألف جنيه، وفيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

30 مارس

وتراجعت إيرادات فيلم 30 مارس بطولة أحمد الفيشاوي وعدد كبير من النجوم منهم دينا الشربيني حيث حقق أمس إيرادات بقيمة 80 ألف جنيها في خامس أيام عرضه.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات بلغت قيمتها 48 ألف جنيه وفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

مش أنا

بينما تزيل فيلم "مش أنا" قائمة الأفلام المعروضة وبلغت إيراداته أمس 29 ألف جنيها.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن "تامر حسني"، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

يشارك في بطولته، بجانب تامر حسني كل من: ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.