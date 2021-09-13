حملات مرورية بطرق القاهرة والجيزة لرصد السيارات المخالفة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الاثنين، تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور، للعمل على إزالة الأعطال المرورية و الحوادث التي تعوق حركة السيارات في الشوارع، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

- رفع السيارات المتروكة التثي يتم رصدها بالشوارع

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

- الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

وتشهد محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، كثافات مرورية متحركة تزامنا مع الذروة الصباحية على معظم المحاور المرورية، وظهرت بعض الزحام بطريق المظلات القادم من شبرا الخيمة والمتجه لمعهد ناصر، كذلك الأمر عند نفق أحمد بدوي القادم من الترعة البولاقية والمتجه لكوبري أكتوبر.

كوبري الحلمية القادم من الكابلات مُتجها للتجنيد ومصر الجديدة تشهد كثافات متحركة، وتكرر الأمر عند كوبري الحدائق القادم من سكة الوايلي والمتجه للفنجري.

كما ظهرت كثافات مرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها أعلى مناطق الخصوص والمرج وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق الكنيسة للمتجه المنيب وأعلى مناطق البساتين للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

وشهد الطريق الدائري تباطؤ في حركة المرور من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزواية متجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلا استخدام كوبري سراي القبة.

كما تواجدت كثافات مرورية أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون متجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني، زحام مروري يشهده طريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

ويشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

فيما يشهد كوبري أحمد عرابي في الجيزة بعض الأحجام المرورية للقادم من وزارة الزراعة يتوجه إلى الدائري، كما يشهد كوبري الجيزة المعدني بعض الأحجام للقادم من منطقة الهرم متجه إلى الجيزة، وبذلك يصبح شارع فيصل بديل جيد له.

الطريق أعلى منطقة ناهية المتجه لميدان لبنان يشهد ظهور بعض الأحجام لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند شارع السودان أمام مترو الجامعة فى الطريق القادم من فيصل المتجه للدقي.

كما ظهرت بعض الكثافات أعلى الطرق الدائرية منها الكونيسة والمنيب المتجه للأوتوستراد، كذلك الأمر عند الطريق الزراعي القادم من ميت نما والمتجه لميدان المؤسسة، محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان يشهد كثافات مرورية مرتفعة، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبري الجيزة المعدني القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر عند محور صفط القادم من الدائري والمتجه لشارع ثروت.​​