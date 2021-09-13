رئيس الوزراء اليونانى يتعهد بالقضاء على شبكات الاتجار بالبشر عبر الحدود

تعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالقضاء على شبكات الاتجار بالبشر التي تهرب المهاجرين عبر الحدود.

وقال ميتسوتاكيس - وفقًا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - "لا أتوقع موجة جديدة من اللاجئين من أفغانستان"، موضحًا أن هدف الحكومة اليونانية هو وقف أي موجة قبل أن تصل إلى حدودها.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني، أن اليونان تبنت استراتيجية نشطة لحماية الحدود، لافتًا إلى أن تدفقات المهاجرين "انخفضت بشكل كبير" خلال 2021 مقارنة بالعام الماضي، بينما أصبحت أكثر كفاءة في إنقاذ المهاجرين الذين يغرقون في البحر.

كما أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حرص الحكومة اليونانية على ترك حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا والتركيز على الإصلاحات الموعودة في البلاد.

وقال ميتسوتاكيس - حسب ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - إن "اليونان تتغير"، مؤكدا أن النمو الأقوى من المتوقع أن يوفر للحكومة فسحة لمزيد من الإنفاق لثلاث مجموعات مستهدفة رئيسية وهم الشباب ورجال الأعمال والطبقة الوسطى، وأن الاقتصاد سينمو بشكل أسرع بنسبة تقدر من 3.6% وربما أكثر من 4.2%.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أنه بفضل جهود الحكومة، لم يتم فقدان أي وظائف منذ بداية الوباء فحسب، بل إن عدد العاملين في يونيو من هذا العام كان أعلى من عدد العاملين في يونيو 2019 بنحو 71 ألفًا و730 شخصًا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.