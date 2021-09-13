العراق يتلقى أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح كورونا بموجب كوفاكس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تلقي العراق أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من إيطاليا، بموجب نظام مشاركة اللقاحات "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية.



وأوضحت اليونيسف، التي تشارك في العمل مع منظمة الصحة العالمية -في بيان نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية- أن العراق استقبل 100 ألف و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وهي أول دفعة من 15 مليون جرعة تعهدت إيطاليا بالتبرع بها إلى مبادرة "كوفاكس".



جدير بالذكر أن أكثر من 4 ملايين شخص في العراق تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما يعادل نحو 10% من سكان البلاد، حسب الصحيفة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.