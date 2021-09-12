وزير التموين أول الحاضرين فى عزاء محمود العربى

حرص الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تأدية واجب العزاء في الراحل محمود العربي رئيس مجموعة العربي أمام مصنعه بطريق “القاهرة الإسكندرية” الزراعي.

وحضر مئات العاملين من مجموعة العربي في سرداب العزاء.

وتوفي رجل الأعمال المصري الكبير محمود العربي مؤسس مجموعة العربي، يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ 89 عاما، وشيعت جنازته يوم الجمعة بحضور الآلاف من أهالي قريته والعاملين بالمجموعة عقب صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية.

عزاء محمود العربي

وكتب المهندس محمد العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بسم الله الرحمن الرحيم ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ * فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ﴾، عزاء المغفور له بإذن الله تعالى الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي غدا الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021 بعد صلاة المغرب، عزاء الرجال- مصنع العربي بقليوب، الكيلو 14 طريق مصر- اسكندرية الزراعي، وعزاء السيدات- عمارة العربي مصر الجديدة- 9 ش الفيوم- بجوار نفق الثورة».

عزاء محمود العربي

وولد رجل الأعمال محمود العربي عام 1932 لأسرة فقيرة في قرية أبورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وتوفى والده وهو في سن صغير مما جعله يتوقف عن الدراسة وهو في الصف الرابع الابتدائي، انتقل إلى القاهرة عام 1942 ليعمل بائعا في محل صغير لبيع الأدوات المكتبية وكان أول راتب شهري حصل عليه 120 قرشًا.

عزاء محمود العربي

وعام 1949 ترك العمل في المحال الصغيرة واتجه إلى البيع بتجارة الجملة، وأسس شركة العربي في 1964 التي تحولت إلى واحدة من كبرى دور الصناعة الوطنية في مصر، وفي 1974 سافر إلى اليابان للحصول على توكيل شركة توشيبا، وطلب منها بناء مصانع لها في مصر لتحمل فيما بعد اسم "توشيبا العربي"، وأصبح لديه توكيلات يابانية أخرى.

عزاء محمود العربي

ويعمل في مجموعة العربي ما يقرب من 40 ألف عمال تم توزيعها على أربع مجمعات صناعية داخل مصر، وتصدر المجموعة منتجاتها إلى نحو 60 دولة، بإجمالي صادرات قيمتها 250 مليون دولار سنويا.