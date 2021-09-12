شروط وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021.. والمستندات المطلوبة

يبحث كثير من المتابعين على محرك البحث جوجل عن وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021 والتي أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن طرحها.

ووفق ما أعلنته الشركة فهناك عدد من الوظائف الخالية لحديثى التخرج، تشمل 117 وظيفة مهندس كهرباء، و15 مهندس اتصالات، و158 فني تشغيل، للعمل فى مختلف محافظات الجمهورية بإجمالي 290 عاملًا ومهندسًا.

شروط وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

ونشرت الشركة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» المستندات والشروط المطلوبة وهي كالآتي:

1- السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقًا بها الشهادات الدالة على إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومرفقًا بها عدد 2 صورة شخصية حديثة، على أن يحدد الوظيفة المتقدم لها طبقًا لمحل إقامته المثبت بالرقم القومي والجهات الموضحة بالإعلان وكود الوظيفة المتقدم لها.

2- صورة من شهادة التخرج.

3- صورة من شهادة الميلاد.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين (سارية ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإعلان).

5- صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي.

6- صورة من شهادة القيد بنقابة المهندسين.

7- شهادة خبرة لمهندس وفني الأعمال المدنية المطلوب لها خبرة.

طريقة تقديم وظائف الشركة المصرية لنقل الكهرباء 2021

يتم عمل نسخة إلكترونية من المستندات المطلوبة بصيغة PDF وتتم تسمية الملف باسم مقدم الطلب رباعي متبوعًا بكود الوظيفة المتقدم لها وترسل على الإيميل الخاص بتلقي الطلبات لكل وظيفة طبقًا للكود.

وأكدت أنه لن ينظر في الطلبات التي ترد على أي إيميل مخالف للإيميل المحدد لها أو بعد الميعاد المحدد بالإعلان ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واردة بالإعلان.

وتصل مدة التقديم إلى 10 أيام من تاريخ النشر تبدأ يوم 10-9 وتنتهي يوم 19-9-2021 الساعة الثانية عشرة مساء.

1- طلبات التقدم للوظائف أكواد ops1-ops2-cai1-cai2-wos1

ترسل على الإيميل: [email protected]

2- طلبات التقدم للوظائف أكواد alex1-alex2-alex3-alex4-alex5-alex6

ترسل على الإيميل: [email protected]

3- طلبات التقدم للوظائف أكواد can1-can2-can3-can4-can5-can6-can7-can8

ترسل على الإيميل: [email protected]

4-طلبات التقدم للوظائف أكواد del1-del2-del3-del4-del5-del6-del7

ترسل على الإيميل: [email protected]

5- طلبات التقدم للوظائف أكواد upp1-upp2-upp3-upp4-upp5

ترسل على الإيميل: [email protected]

6- طلبات التقدم للوظائف أكواد mid1-mid2-mid3-mid4-mid5

ترسل على الإيميل: [email protected]