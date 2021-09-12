الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)

إحياء ذكرى 11 سبتمبر
إحياء ذكرى 11 سبتمبر في إسرائيل

أحيت إسرائيل الذكرى العشرين لأحداث 11 سبتمبر، والتي وقعت عام 2001، واستهدف فيها تنظيم القاعدة الإرهابي، برجي مركز التجارة الدولية، ومقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

ونشر يائير لابيد وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم الأحد، تفاصيل إحياء الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر، داخل وزارة الخارجية الإسرائيلية.

إسرائيل تحيي ذكرى 11 سبتمبر

وقال لابيد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "عقدنا اليوم احتفالاً في وزارة الخارجية بمناسبة الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، وخلال الحفل قام أفراد من سلاح مشاة البحرية المتمركزون داخل السفارة الأمريكية في القدس بإنزال العلم الأمريكي إلى نصف الساري".

إسرائيل تحيي ذكرى 11 سبتمبر

وتابع،: "الهجوم على الولايات المتحدة هو هجوم على إسرائيل.. وأمريكا هي أهم حليف لإسرائيل، ومن يؤذها يضر بنا".

وأرفق وزير الخارجية الإسرائيلية، في تغريدته، صورة له برفقة أحد الأشخاص، يقوم بإضاءة الشموع، بعد إنزال العلم الأمريكي إلى منتصف الساري.

ووجه لابيد حديثه للشعب الأمريكي، قائلا: "نتشارك في قيم المساواة كما نتشارك في نفس الأعداء.. أنتم أقرب وأهم أصدقاء وحلفاء في كل العالم، وما يمسكم يمسنا".

الجيش الإسرائيلي يحيي ذكرى 11 سبتمبر

من جانبه، أحيى الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، السبت، الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر الأمريكية.

الخارجية الإسرائيلية تحيي ذكرى 11 سبتمبر

وقال الجيش الإسرائيلي، في تغريدة باللغة الإنجليزية عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نقف إلى جانب الشعب الأمريكي في تكريم جميع المتضررين من أفظع الهجمات الإرهابية على الأراضي الأمريكية قبل 20 عامًا، عسى أن تكون ذكريات الضحايا مباركة"، كما استخدم هاشتاج «# لا تنسى أبدًا».

وكشفت مسئول سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI"، كان مٌكلف بملف "القاعدة"، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تتعاون مع نظائرها في إسرائيل وأوروبا، وأحبطت خطط للتنظيم ضد تل أبيب.

وأوضح المسئول الأمريكي، الأسبوع الماضي، أنه في منتصف عام 2002، تم إحباط مخطط لهجمات أعدها تنظيم القاعدة ضد إسرائيل، وكانت التقديرات تشير إلى أن تنفيذها سيسفر عن 200 قتيل على الأقل.

وأضاف أن مخطط تنظيم القاعدة كان مقررًا تنفيذه بعد عدة أشهر قليلة من هجمات 11 سبتمبر، على أن يستهدف أماكن تجمعات في تل أبيب، مثل النوادي الليلية.

إسرائيل تحيي ذكرى 11 سبتمبر

إحياء ذكرى 11 سبتمبر في إسرائيل
إحياء ذكرى 11 سبتمبر في إسرائيل
إحياء ذكرى 11 سبتمبر في إسرائيل
إحياء ذكرى 11 سبتمبر في إسرائيل
إسرائيل 11 سبتمبر القاعدة وزير الخارجية الإسرائيلية الجيش الإسرائيلي تل أبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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