أول تعليق من روسيا على اتفاق إيران ووكالة الطاقة الذرية

علقت روسيا، اليوم الأحد، على الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب زيارة مدير الوكالة رافائيل جروسي إلى طهران.

وأكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن الاتفاق مهم للغاية رغم أنه تقني.

وقال في تغريدة عبر "تويتر"، إن الاتفاق سيساعد الوكالة الدولية لتبقى على اطلاع بشأن البرنامج النووي، كما لا يقل أهمية بالنسبة لإيران فيما يتعلق بدحض الادعاءات ضدها.

وكانت وكالة الطاقة الذرية قد توصلت إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات المراقبة الموضوعة في منشآت نووية إيرانية، بعد زيارة مديرها العام رافاييل غروسي إلى طهران.

مراقبة البرنامج النووي

وجاء في بيان مشترك بين وكالة الطاقة الذرية والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية والذي أوردته وكالة إرنا الإيرانية الحكومية، أنه تم "السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الاجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في إيران". غير أن إيران لم تسمح للوكالة بالاطلاع على تسجيلات الكاميرات.

وكانت طهران أعلنت في فبراير أنها ستسلّم التسجيلات للوكالة في حال التوصل إلى تفاهم لإعادة إحياء الاتفاق النووي ورفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

وبذلك، توصل رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة خلال زيارته الثانية إلى إيران هذه السنة، إلى ضمان الاستمرار بمراقبة البرنامج النووي الإيراني وفق الترتيبات السارية، إذ كانت الوكالة تخشى فقدان البيانات في حال استنفاد سعة التسجيل.

وذكر البيان أن جروسي سيعود إلى طهران "في مستقبل قريب لإجراء مشاورات على مستوى رفيع"، مؤكداً على "روح التعاون والثقة المتبادلة" بين الطرفين.

يشار إلى أن جروسي قام بزيارته بعدما اتهمت الوكالة الدولية في تقرير شديد اللهجة هذا الأسبوع إيران بـعرقلة مهام المراقبة التي يجريها مفتشوها بعدما علّقت طهران بعض عمليات التفتيش لأنشطتها النووية، وقبل اجتماع لمجلس حكام الوكالة الأسبوع المقبل.